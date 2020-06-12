Путин уверен, что поправки по защите истории России и ее границ поддерживает большинство

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин уверен, что поправки в конституцию, направленные на защиту исторической правды и незыблемость границ России, поддерживаются абсолютным большинством граждан РФ.

"У нас общий исторический код, нравственные устои, для нас безусловны уважение к человеку-труженику и к защитнику Отечества, к нашей неразрывной многовековой истории, традициям и культуре", - сказал глава государства, выступая в День России на Поклонной горе после церемонии подъема флага и перед награждением Героев Труда. Президент также упомянул "сохранение памяти предков, почитание родителей и семьи, любовь к своей земле и незыблемость" границ РФ.

"Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убежден, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан", - сказал глава государства.

"Здесь, на Поклонной горе, мы вспоминаем героев, защищавших Отечество, его свободу и независимость, и эта память едина и свята для всех поколений, для всего многонационального народа России", - подчеркнул Путин, отметив, что для россиян "любовь к родине и к матери, подарившей <...> жизнь, - чувства одного порядка".

Президент поздравил с Днем России всех граждан страны и соотечественников за рубежом, "всех, для кого этот день наполнен сокровенным смыслом". "Для каждого из нас Родина - это семья и отчий дом, родная земля от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма. На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойденного мужества предков, их веры и любви к Отечеству", - сказал Путин.