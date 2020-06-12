МГИМО тестирует смешанный очно-удаленный формат преподавания после пандемии

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. МГИМО работает над введением смешанного формата преподавания, который предполагает очное и удаленное обучение. Об этом заявил ректор университета Анатолий Торкунов на конференции "Россия и мир", приуроченной к празднованию Дня России и организованной ТАСС в онлайн-формате.

"Мы, размышляя сегодня о том, как все-таки выстраивать нашу жизнь в будущем, поскольку нам не дают твердых гарантий, что мы сумеем вновь собрать студентов в больших аудиториях, думаем и о возможности смешанного обучения. Оно будет предполагать наличие части студентов в институте, часть студентов будет заниматься по тем же программах, но на "удаленке", в частности иностранные студенты, многие из которых не смогут приехать из всякого рода соображений безопасности", - сказал он.

Ректор отметил, что университет намерен перестраивать всю систему в "постковидный" период. "Мы занимаемся этим сейчас очень активно. Будем выстраивать эту гибридную работу со студентами так, чтобы у них сохранялось ощущение совместной работы. Это потребует приобретение дополнительной техники, но не очень много, и это не очень затратно, мы вполне можем это [себе] позволить", - добавил Торкунов.

По его словам, на данном этапе речь идет о том, чтобы преподаватели приобрели соответствующие приемы и навыки, а также освоили методологию такого рода работы. "Сейчас мы уже испытываем экспериментально. Результат пока позитивный", - заключил ректор МГИМО.