Гендиректор ВОЗ поблагодарил Россию за выделение средств на защиту матерей и новорожденных

ТАСС, 12 июня. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в пятницу выразил России благодарность за выделенные $9 млн на меры по предотвращению смертности матерей и новорожденных.

"Огромное спасибо правительству РФ и министру иностранных дел Сергею Лаврову за добровольное пожертвование $9 млн в ВОЗ на защиту здоровья матерей, новорожденных и детей по всему миру", - написал глава организации в Twitter.

25 мая стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. В документе отмечалось, что в 2020 году будет выделено до $3,5 млн, в 2021 - до $3,4 млн и в 2022 - до $2,1 млн.