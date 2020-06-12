МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем России. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства.

"Суверенитет страны и социальное государство, заложенные в нашей конституции, начали свой отсчет именно с этого дня 30 лет назад. Сегодня ответственность за судьбу Родины, за ее будущее объединяет всех нас. От наших действий, четкой и слаженной работы, энергии и трудолюбия зависит процветание Отечества, благополучие миллионов людей. Уверен, что вместе мы преодолеем любые трудности и осуществим намеченные планы", - подчеркнул премьер.

Мишустин назвал 12 июня символическим днем для государственности страны, а также пожелал россиянам благополучия, здоровья и мира.

День России - национальный праздник Российской Федерации. Установлен указом президента РФ от 2 июня 1994 г. В соответствии с Трудовым кодексом РФ является нерабочим праздничным днем. 12 июня 1990 года подписана Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.