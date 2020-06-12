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Пандемия коронавируса нового типа
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Жена Зеленского сообщила о положительном результате теста на коронавирус

По словам Елены Зеленской, у супруга тест отрицательный

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена сообщила, что ее тест на коронавирус показал положительный результат.

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"Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданный результат, учитывая, что я и моя семья продолжает следовать правилам - маски, перчатки, минимум контактов", - написала она на своей странице в Facebook.

Елена Зеленская добавила, что "Владимир и дети тоже прошли тест, у них отрицательный результат".

Супруга президента уточнила, что "чувствует себя хорошо" и находится на амбулаторном лечении, при этом она "изолирована от членов семьи, чтобы не подвергать их опасности".

Украинские медики за сутки выявили 683 новых случая заражения коронавирусом, а днем ранее зафиксировали самый большой суточный показатель за все время - 689. Такие данные озвучил утром в пятницу министр здравоохранения Украины Максим Степанов. За все время пандемии, по его словам, количество больных на Украине составило 29 753 человек, среди которых 13 464 человек выздоровели и 870 умерли.

Министр назвал озвученную статику "очень печальной" и обратил внимание на то, за последние одиннадцать дней резко возросло число случаев госпитализации пациентов с коронавирусом. Степанов также призвал граждан не воспринимать предпринятые властью меры по смягчению карантина в стране как его полную отмену и соблюдать меры предосторожности.

Первый случай коронавируса на Украине был обнаружен 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин. С 22 мая по 22 июня по решению правительства на Украине действует адаптивный карантин, когда местные власти могут самостоятельно принимать решения о снятии или продлении тех или иных ограничительных мер. На Украине в рамках ослабления карантина уже был запущен общественный транспорт, а с 5 июня возобновилось внутреннее авиационное пассажирское сообщение.

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УкраинаПандемия коронавируса нового типа
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