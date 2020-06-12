Бокерия рассказал о числе операций на открытом сердце у детей до года в центре Бакулева

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Около 1,8 тыс. операций на открытом сердце у детей до года проводится ежегодно в Национальном научно-практическом центре сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, сообщил в пятницу президент центра, академик РАН Лео Бокерия.

"Мы самая большая в мире клиника по объему операций у детей. Мы только детям до года делаем 1 800 операций на открытом сердце в течение года", - сказал он на онлайн-конференции в ТАСС "Россия и мир", приуроченной к празднованию Дня России.

При этом Бокерия отметил, что особое внимание в стране следует уделить гериатрической медицине - профилактике и лечению заболеваний старческого возраста. "Я являюсь членом "Дартмутского диалога", и на последней встрече была озвучена такая цифра - сейчас в США проживают 140 тыс. человек, перешагнувших столетний возраст, а к 2040 году их будет полмиллиона. Это значит, что 95-летних будет еще больше и так далее, и когда мы сегодня говорим о нашем здравоохранении, то мы эту вещь как-то редко упоминаем, хотя сегодня у нас операции на открытом сердце проводятся людям и 80 лет. Хотелось бы, чтобы мы по-серьезному задумались о гериатрической медицине, потому что там много нерешенных проблем. А для того, чтобы общество жило благополучно и чтобы внуки имели возможность встречаться со своими дедами и прадедами, для этого эти вопросы должны быть решены", - добавил он.

Говоря о пандемии новой коронавирусной инфекции, врач отметил, что крайне важно оказывать помощь пациентам с COVID-19, но не стоит забывать и о людях с другими заболеваниями. "Пандемия - это ужасно, люди умирают. И молодые, и пожилые. Но у нас 54,6% людей умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, 18,8% - от онкологических заболеваний, потом идут травмы и так далее", - сказал он.