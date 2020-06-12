Песков посоветовал молодежи читать классику и воспоминания Илона Маска

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков советует молодежи читать русскую и иностранную классику, а также обратить внимание на воспоминания американского бизнесмена Илона Маска. Такую рекомендацию он дал, отвечая в пятницу на вопросы участников движения "Юнармия" в рамках акции "Виртуальное путешествие "Я люблю Россию!".

"Начинать надо с нашей отечественной русской классики, - подчеркнул Песков. - Ее, может быть, трудно читать молодежи - я по своему сыну сужу, ему 17 лет, он с трудом читает русскую классику". "Но заставьте себя читать русскую классику", - посоветовал представитель Кремля. "Такого богатства жизненного опыта, как русская классика, вам не даст ни одна литература", - пояснил он, добавив, что выделить какую-то конкретную книгу очень трудно.

Песков также порекомендовал уделить внимание зарубежной классике - произведениям Жюля Верна, Чарльза Диккенса, Марка Твена.

"Если говорить о современности, почитайте воспоминания Илона Маска", - добавил Песков. "Это важно, чтобы понимать, как появляются новые идеи, как они реализуются, с какими трудностями", - сказал он. Также Песков назвал одним из своих современных кумиров предпринимателя Ричарда Брэнсона, который также написал мемуары. "Это люди, которые смелы, предприимчивы, талантливы, - сказал пресс-секретарь президента о Маске и Брэнсоне. - Они не такие, как мы, но они достойны уважения".

О своем детстве

Песков советует всем детям больше читать и заниматься спортом. Он признался, что теперь жалеет, что в детстве не всегда следовал советам родителей и даже хулиганил.

"В детстве я ничего примечательного не делал. Детство было обычное, как у всех: и хулиганил, и во дворе зимой в хоккей играл, и летом лазили соседские яблони обдирали", - рассказал Песков.

Он также поделился воспоминаниями о том, как родители "всегда пытались приучать, буквально заставляли как можно больше читать". "Я жалею, что я в свое время не читал столько, сколько от меня требовали родители, потому что потом, когда вырастаешь, жизнь набирает такой темп, что уже нету времени читать много", - объяснил пресс-секретарь главы государства.

По словам Пескова, "родителям удалось пристрастить его к занятиям спортом". "Я занимался и немножко баскетболом, больше занимался настольным теннисом. Сейчас я тоже стараюсь форму не терять, по мере того, как позволяет работа, стараюсь раза три-четыре в неделю спортом заниматься", - отметил представитель Кремля.

Он дал совет юным россиянам: "Учитесь, читайте, ведите активный образ жизни".