На немецком кладбище в Калининграде при реконструкции улицы обнаружили останки 38 солдат

КАЛИНИНГРАД, 12 июня. /ТАСС/. Останки 38 человек нашли при реконструкции улицы Дачной в Калининграде. Захоронение является немецким военным кладбищем начала XX века, исчезнувшим с карт после 1956 года и вновь поставленным на учет в 2014 году, сообщила в пятницу пресс-служба администрации города на своей официальной странице в Facebook.

"При реконструкции ул. Дачной поисковики извлекли из-под земли останки 38 человек. В начале прошлого века на этом месте располагалось Новое военное кладбище Кенигсберга, о чем до 1956 года сообщали даже советские карты города. Потом, де-юре, оно исчезло. Де-факто, погибшие оставались покоиться в земле. Только в 2014 году мэрия Калининграда вновь смогла поставить объект на учет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по договоренности с Ассоциацией международного военно-мемориального сотрудничества "Военные мемориалы" городские власти сообщают ее представителям об обнаружении останков. Волонтеры Народного Союза Германии по уходу за воинскими захоронениями (представители ассоциации) регулярно находятся на объекте. Обнаруженные останки сразу вывозят на хранение. Осенью планируется их захоронение на интернациональном кладбище в Калининграде, уточняет пресс-служба.

Калининградская область располагается на территории, входившей в состав бывшей германской провинции Восточная Пруссия с административным центром Кенигсберг - ныне Калининград. В ходе Восточно-Прусской операции с 13 января по 25 апреля 1945 года войска 2 и 3-го Белорусских фронтов и частей 1-го Прибалтийского фронта при содействии Балтфлота заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши.

В соответствии с Потсдамскими соглашениями 1945 года северная часть Восточной Пруссии вместе с городом Кенигсбергом была передана Советскому Союзу как одной из держав-победительниц. Регион стал частью РСФСР в статусе Калининградской области, а Кенигсберг в 1946 году был переименован в Калининград в честь советского государственного и партийного деятеля Михаила Калинина.