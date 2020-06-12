Песков: окончательного списка зарубежных лидеров - гостей парада Победы пока нет

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Окончательного списка зарубежных лидеров - гостей парада Победы, запланированного на 24 июня в Москве, пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы юнармейцев в рамках акции "Виртуальное путешествие "Я люблю Россию!".

"В первую очередь, мы ожидаем, что вместе с нами будут главы государств СНГ - стран, с которыми нас объединяет общая история, и народы которых являются вместе с российским народом авторами Великой Победы, 75-летие которой мы отмечаем", - сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что и некоторые другие лидеры государств заявили, что тоже готовы приехать, например, президент Сербии Александар Вучич. "Возможно, и лидеры других стран [приедут], с ними как раз сейчас идут переговоры, поэтому точного списка пока нет", - резюмировал Песков.

Парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году был перенесен с 9 мая на более поздний срок в связи с эпидемией коронавируса. 26 мая президент России Владимир Путин объявил, что парад Победы состоится 24 июня. В этот же день в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.

Как заявил 11 июня глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия подтвердила, что все ранее разосланные приглашения на парад Победы в Москве остаются в силе, 12 лидеров уже выразили готовность участвовать в мероприятии.