Песков отметил, что Путин "в хорошем смысле слова трудоголик"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент России не может иметь полноценные выходные и отпуск, он всегда на работе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, назвав Владимира Путина трудоголиком в хорошем смысле слова.

"Президент <…> у нас, как вы знаете, в хорошем смысле этого слова трудоголик, он работает постоянно", - сказал Песков, отвечая на вопросы юнармейцев в рамках акции "Виртуальное путешествие "Я люблю Россию!".

По словам пресс-секретаря, глава государства "вообще не может делать перерывы, он не может уйти в полном смысле этого слова ни на выходные, ни в отпуск, он постоянно на работе".

Песков подчеркнул, что у него, как у пресс-секретаря, график совпадает с рабочим графиком президента, а рабочий день является ненормированным. "Мы иногда начинаем в 10 [утра], иногда ближе к 11, но заканчивается он [рабочий день] далеко за 9, 10, а то и 11 часов вечера. Когда мы в командировках, фактически работаем круглосуточно с небольшими перерывами на сон, все зависит от графика президента", - сказал представитель Кремля.