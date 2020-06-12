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Пандемия коронавируса нового типа

Вирусолог объяснил, когда можно будет говорить об окончании пандемии в России

Для этого число выявленных за сутки случаев заражения инфекцией должно снизиться до десятков или сотен, считает профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Говорить об окончании пандемии коронавируса в России можно будет, когда число выявленных за сутки случаев заражения инфекцией снизится до десятков или сотен. Такое мнение высказал в пятницу вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн в интервью радиостанции "Говорит Москва".

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"По-видимому, когда число инфицированных [за сутки] в такой стране, как наша, упадет до десятков, немногих сотен, можно уже будет говорить об окончании эпидемии. При этом надзор за ситуацией должен быть непрерывным", - сказал он.

По мнению Альштейна, первая волна распространения коронавируса может закончиться в конце июля - начале августа. При этом вторая волна неизбежна, считает он. "Она может быть уже осенью, может быть зимой. Вирус никуда не денется. Данный вирус имеет такие свойства, что не похоже, что он уйдет так просто и легко", - добавил эксперт.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 7,5 млн человек, более 420 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 511 423 случая заражения, выздоровели 269 370 человек, умерли 6 715. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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