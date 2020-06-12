Сатирик Анатолий Трушкин похоронен на Митинском кладбище

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Писатель и юморист Анатолий Трушкин, который умер от коронавирусной инфекции в возрасте 78 лет, похоронен в пятницу на Митинском кладбище. Об этом ТАСС в пятницу сообщил друг семьи Лука Сафронов.

"Анатолия Алексеевича похоронили", - сказал он. По его словам, на похоронах присутствовала жена писателя Наталья и другие близкие родственники и друзья.

Как рассказал Сафронов, в храме Всемилостивого Спаса в Митино с 12:00 до 13:00 прошла служба по усопшему на 30 человек. Установленный в храме гроб был украшен цветами и венками от коллег и друзей артистов, в том числе от юмориста и телеведущего Владимира Винокура.

После службы была открыта возможность проститься с сатириком для всех желающих. Перед храмом был организован коридор, люди по одному входили в храм, чтобы возложить цветы. Церемония сопровождалась пением певчих. Прощание с писателем посетили около 50 человек. Среди них художник Никас Сафронов, автор-исполнитель Юрий Лоза, поэт-песенник Симон Осиашвили.

При проведении мероприятия были соблюдены все необходимые меры безопасности. Так, посетители находились в масках, на входе им измеряли температуру, предоставляли антисептические средства.

О Трушкине

Анатолий Трушкин родился 28 октября 1941 года в Челябинске, где его семья была в эвакуации. В 1964 году Трушкин окончил Московский авиационно-технологический институт.

После окончания МАТИ несколько лет работал инженером. В 1974 году окончил Литературный институт. Его учителями были писатель Сергей Залыгин и драматург Виктор Розов.

С 1981 года сосредоточился на литературной деятельности. Его юмористические произведения читали со сцены Михаил Евдокимов, Роман Карцев, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров, Клара Новикова, Владимир Винокур. Лауреат всесоюзных эстрадных конкурсов 1982 и 1986 годов. В начале 1980-х годов писал сценарии для сатирического киножурнала "Фитиль", затем начал сам выступать с эстрады со своими произведениями. В 1992 и 2010 годах был дважды удостоен премии "Золотой теленок" "Литературной газеты" ("Клуба 12 стульев"). В 2001 году стал лауреатом премии "Золотой Остап".