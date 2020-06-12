{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Песков считает, что элементы видеоконференций можно будет использовать и после пандемии

По словам представителя Кремля, у работы в удаленном режиме есть "определенные положительные черты"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Проведение мероприятий в режиме видеоконференций имеет положительные черты, поэтому такие возможности нужно будет использовать и после завершения пандемии коронавируса. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы юнармейцев в рамках онлайн-акции "Виртуальное путешествие "Я люблю Россию!".

По его словам, у работы в удаленном режиме "определенные положительные черты" есть. "Проведение вот таких быстрых онлайн-конференций очень удобно, с моей точки зрения, могут участвовать люди из разных городов <…> Даже если в Москве, всем не надо ехать куда-то по пробкам, собираться в одном месте. Поэтому удобные элементы есть, и нужно обязательно, когда это все закончится, использовать эти возможности видеообщения", - считает пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, он сам продолжал работать без удаленки, пока не заразился коронавирусом, после чего провел две недели в больнице и две недели на самоизоляции дома. Как рассказал пресс-секретарь, на дому он работал в кабинете, "на телефоне", а бумаги привозили с работы.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
Псковские власти направят свыше 3 млн рублей на восстановление домов после урагана
От непогоды пострадали Бежаницкий и Локнянский районы региона
Читать полностью