Троице-Сергиева лавра откроется для посещения 13 июня

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Свято-Троицкая Сергиева лавра будет открыта для посещения с 6:00 13 июня, сообщает в пятницу Telegram-канал монастыря.

"С великой радостью сообщаем вам о том, что 13 июня в 6 часов утра, в субботу, перед Неделей Всех Святых Троице-Сергиева лавра вновь распахнет свои врата для молящихся", - говорится в сообщении.

На территории монастыря, отмечается в сообщении, обязательным остается использование средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции и санитарных требований.

"Вход на территорию лавры без средств защиты категорически запрещен. Искренне надеемся на ваше понимание", - сообщает канал монастыря.

Ранее канал лавры сообщал о смерти от коронавируса нескольких монахов.

Православные храмы Москвы были открыты для верующих с 6 июня. Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове открылись 2 июня. Согласно циркулярному письму управляющего делами Русской православной церкви митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), доступ прихожан в храмы в настоящее время должен осуществляться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора, в том числе социальной дистанции при участии верующих в богослужениях и максимально допустимой вместимости (один человек на 4 кв. м).