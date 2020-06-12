Псковские власти направят свыше 3 млн рублей на восстановление домов после урагана

ПСКОВ, 12 июня. /ТАСС/. Власти Псковской области направят из регионального резервного фонда более 3 млн рублей на восстановление домов и инфраструктуры в двух районах области, пострадавших от сильного ливня и урагана, сообщил в губернатор Михаил Ведерников на своей странице в социальной сети Instagram.

В середине недели на два района Псковской области - Бежаницкий и Локнянский - обрушились ливневые дожди и ураган, нарушив транспортное сообщение между муниципалитетами и обесточив десятки населенных пунктов. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил оперативно устранить последствия урагана, оказать медицинскую помощь возможным пострадавшим. По поручению губернатора в сжатые сроки должен быть проведен комплекс аварийно-спасательных работ, восстановлено транспортное автомобильное сообщение, так как многие участки автодорог оказались отрезанными упавшими деревьями.

"С главами муниципалитетов обсудили первоочередные меры поддержки жителей. Наиболее пострадавший Бежаницкий район из резервного фонда Псковской области получит 1 млн рублей для оказания первичной материальной помощи, приобретения оборудования для восстановления водоснабжения. Также [c региональным комитетом по строительству и ЖКХ] проработали решения для оперативного ремонта сорванных крыш многоквартирных домов. На эти цели направим 2,1 млн рублей. Продолжим следить за ситуацией - по итогам оценки ущерба примем дополнительные решения", - написал Ведерников.

В ночь на пятницу пресс-служба администрации области сообщила о том, что специалисты восстановили электроснабжение на территории Бежаницкого и Локнянского районов Псковской области, где из-за грозы, ливня и урагана накануне без света остались в общей сложности более 2,7 тыс. человек. "Хочу поблагодарить сотрудников ГУ МЧС по Псковской области и МРСК за оперативное проведение первоочередных мероприятий по помощи жителям. В течение прошедших суток дороги были расчищены от повалившихся деревьев, вся основная сеть электроснабжения была восстановлена", - отметил губернатор.