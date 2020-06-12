Пиотровский считает события в США примером "войн памяти", связанных с трактовкой истории

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский считает массовые акции протеста в США очередным проявлением "войн памяти", которые вспыхивают в разных частях мира и являются следствием трактовки истории в политических целях. Во время онлайн-конференции в ТАСС "Россия и мир" в пятницу Пиотровский высказал мнение, что "лекарство" от таких проявлений нужно искать в сфере культуры.

"Музеи и культура - это лекарство от истерики, от паники, от всего того, что вызывает пандемия; лекарство от ненависти, от "войн памяти". "Войны памяти" сейчас овладели миром. То, что происходит в Соединенных Штатах - это "война памяти", это продолжение той самой гражданской войны, которая была. Мы должны помнить, что гражданские войны - самые страшные войны, и они никогда не исчезают, они время от времени возрождаются", - сказал Пиотровский в эфире.

Ранее Пиотровский отмечал, что "войны памяти" имеют место в разных частях мира, и они связаны с попытками различных политических сил использовать исторические события для продвижения своих интересов, в том числе путем переноса акцентов на определенные факты из прошлого. Гражданская война в США 1861-1865 годов была результатом резкого обострения экономических и политических противоречий между Севером и рабовладельческим Югом и остро поставила вопрос борьбы с расовым неравенством.

Пиотровский отметил, что именно музеи могут превращать "войны памяти" в диалог культур. "Музеи должны давать рецепты, как спокойный, иногда жесткий разговор может снимать истерический уровень этих "войн памяти". Мы умеем это. Вся деятельность универсальных музеев мира, в том числе Эрмитажа, этому посвящена", - сказал руководитель музея.