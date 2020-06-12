Захарова призвала не обесценивать понятие патриотизма

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, считает, что патриотизм необходимо доказывать делом, а не словом. Об этом она заявила в пятницу в ходе общения с участниками движения "Юнармия" в рамках акции "Виртуальное путешествие "Я люблю Россию!".

"Очень многие сейчас говорят о патриотизме, очень многие называют себя патриотами, а по сути не совсем отвечают тому высокому смыслу, который заложен в это слово, - сказала она. - На мой взгляд, в этом вина коллективная - многие, к сожалению, ошибки, сознательные или несознательные, привели к тому, что к слову "патриот" мы видим неоднозначное отношение. Что нужно сделать? Во-первых, не так часто его употреблять всуе, не так часто по пустякам присваивать и обозначать себя как патриота".

Также Захарова считает, что звание патриота необходимо "заслужить делами, а не словами". "Пусть другие говорят о вас, что вы патриот, судя вас по делам. Пусть мы все будем меньше себя так называть без соответствующего вклада в нашу жизнь, в ее улучшение, в помощь людям. Это очень важно", - продолжила Захарова.

Она рассказала юнармейцам о личной трактовке такого понятия. "Патриотизм - это не только любовь к стране, к ее природе, истории, к тем людям, которых я знаю, с кем я работаю и общаюсь. Но для меня патриотизм имеет другое измерение, оно не противоречит этому, но дополняет - это профессиональное отношение к своей работе, искреннее служение той профессии и работа на том направлении, за которое ты отвечаешь", - указала официальный представитель МИД РФ.

Дипломат призвала молодежь на пути к мечте быть внимательным к окружающим людям, "быть осторожным, но при этом никогда не поддаваться страху". "Иногда нам страшно сделать шаг, страшно изменить нашу жизнь, страшно выразить несогласие. Но когда ты поддаешься этому страху, ты начинаешь терять себя", - сказала она.