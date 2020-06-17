Стать режиссером своего приключения: как и куда путешествовать на машине

"Путешествие на машине подразумевает свободу. Это главное преимущество перед турами по путевке", — говорит генеральный директор компании путешествий "Навстречу" Петр Литвинцев.

На самом деле совсем необязательно ехать "дикарем": сегодня в России существуют десятки компаний, которые организуют путешествия за туриста. Все как обычно: клиент выбирает тур, знакомится с программой, оплачивает путевку и готовится к отпуску. Разница в том, что к местам назначения он едет не на экскурсионном автобусе, а на машине — своей или принадлежащей туроператору, в колонне во главе с автомобилем гидов. Организационные вопросы — что посмотреть, где поесть, отдохнуть, переночевать, искупаться — берут на себя авторы тура. Такой вид услуг пока только набирает популярность в России: большинство соотечественников предпочитают путешествовать самостоятельно.

Примерно так мотивируют свой отказ от автомобильного путешествия люди, которые привыкли отдыхать в комфортных отелях, не обременять себя бытовыми трудностями, приготовлением еды в полевых условиях, ночевками в палатках, блужданиями по незнакомой местности.

Всегда можно поменять маршрут, сорваться с места или остаться в понравившемся дольше запланированного. На машине легче добраться в нетуристические, малолюдные, "незаезженные" места, увидеть то, что не показывают экскурсионным группам.

"Самые удивительные достопримечательности в путешествии, как правило, — это те, о которых вы не знали заранее и отыскали по пути", — считает Петр.

Важный плюс автопутешествий — экономия. Так, стоимость 95-го бензина для машины со средним расходом 10–12 литров на сотню, потраченного в дороге от Москвы до Сочи, обойдется семье примерно в 10 тыс. рублей, тогда как в высокий сезон авиабилет на одного пассажира может стоить дороже.

"Чем больше едет с вами пассажиров, тем выгоднее поездка, — говорит Петр Литвинцев. — На трансфер приходится значительная часть стоимости любого туристического продукта. Если вы берете его на себя, то существенно сокращаете свои расходы, даже если на отдыхе вы будете жить не в палатке, а остановитесь в хорошем отеле, так как не тратите на услуги перевозчика".

Кроме того, автотуристы не переплачивают за перевес и избавлены от необходимости носить тяжелый багаж. Если машина вместительная, с собой можно взять все необходимое и не беспокоиться о весе и габаритах чемоданов. Это особенно актуально для семей, которые отправляются в отпуск с маленькими детьми.

И, наконец, немаловажный козырь автотуризма — романтика. Путешествия на машине придутся по вкусу поклонникам роуд-муви, походов, вечеров на природе у костра.

Что важно сделать перед путешествием

Обязательный техосмотр: машина должна быть полностью исправна.

Убедиться, что детские автокресла правильно установлены, подходят детям по росту и весу.

Проверить наличие в машине набора автомобилиста: аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, светоотражающего жилета. Лучше дополнить набор буксировочным тросом и парой перчаток.

Если предстоит съезд с хорошей дороги, подготовиться нужно серьезнее.

"Для езды по бездорожью у автомобиля должна быть хорошая внедорожная резина. Если застрянете, для вытягивания автомобиля из грязи, песка или снега понадобится динамический трос — в отличие от буксировочного он немного растягивается при рывке. Также нужны шаклы — металлические скобки, за которые цепляют трос, компрессор, небольшая лопата, ремкомплект, — советует руководитель отдела экспедиций компании LandRover в России Алексей Семакин. — Причем важно не просто положить все это в машину, а понять, как оборудование работает, иначе вы просто не сумеете им воспользоваться в случае необходимости".

Возьмите с собой баклажку чистой питьевой воды — она может пригодиться в дороге, если поблизости не будет магазинов и кафе, а вам захочется пить, помыть руки или умыться.

Перед поездкой важно заранее позаботиться о навигации.

"Навигация не должна быть завязанной на интернет, сразу загрузите карты, которые будут работать офлайн. Хорошо, чтобы на всякий случай в бардачке была и обычная бумажная карта местности или атлас", — советует организатор автомобильных туристических путешествий, автор проекта "В город N" Павел Фомин.

Основные ошибки туристов

Ошибка №1: переоценивать свои силы и опыт и садиться за руль невыспавшимся и уставшим

Это самая серьезная ошибка, которая может стоить жизни водителю, пассажирам и другим участникам дорожного движения, единодушно заявляют эксперты.

"Даже очень опытные водители, накатавшие десятки тысяч километров, засыпают за рулем и гибнут. Самое правильное средство в борьбе со сном — это сон", — говорит Алексей Семакин.

Как только вы чувствуете сонливость — съезжайте с дороги на безопасную стоянку или заправку. Не надо выходить из машины, покупать еду, кофе — так вы только себя взбодрите. Лучше действовать как Штирлиц — остановиться и поспать, пусть совсем немного.

"Иногда даже 20–30 минут сна помогают прийти в себя и реально спасают жизнь", — рассказывает Павел Фомин.

Не стоит бороться со сном с помощью громкой музыки: по мнению экспертов, она только утомляет и еще больше усыпляет водителя.

Ошибка №2: поздний старт

В отпуске, особенно в коротком, время дорого. Лучше выезжать из мегаполиса как можно раньше, на рассвете, чтобы проскочить пробки и уже к полудню добраться до первой точки маршрута, а после обеда разместиться в отеле или найти место для стоянки и разбить лагерь.

Без самодисциплины автопутешествие превратится в утомительную поездку, а планы доехать в желаемое место могут так и остаться нереализованными.

"Если вы выезжаете вместо запланированных 9 часов утра в полдень, то устаете быстрее, ведь организм все равно работает с утра. И вот уже стемнело, до места ночевки еще далеко, а вы уже вымотаны", — говорит Алексей Семакин.