Стать режиссером своего приключения: как и куда путешествовать на машине

"Не хочу тащить на отдых гречку!"
Примерно так мотивируют свой отказ от автомобильного путешествия люди, которые привыкли отдыхать в комфортных отелях, не обременять себя бытовыми трудностями, приготовлением еды в полевых условиях, ночевками в палатках, блужданиями по незнакомой местности.
На самом деле совсем необязательно ехать "дикарем": сегодня в России существуют десятки компаний, которые организуют путешествия за туриста. Все как обычно: клиент выбирает тур, знакомится с программой, оплачивает путевку и готовится к отпуску. Разница в том, что к местам назначения он едет не на экскурсионном автобусе, а на машине — своей или принадлежащей туроператору, в колонне во главе с автомобилем гидов. Организационные вопросы — что посмотреть, где поесть, отдохнуть, переночевать, искупаться — берут на себя авторы тура. Такой вид услуг пока только набирает популярность в России: большинство соотечественников предпочитают путешествовать самостоятельно.
Плюсы и минусы
- Автотуризм не подойдет тем, кто неуверенно водит или не любит много времени проводить за рулем.
- Длинные переезды могут быть утомительны для пассажиров, особенно детей, и водителя, если за рулем его не сменяет кто-то из пассажиров.
- Такой вид туризма вряд ли понравится сторонникам спокойного отельного отдыха по системе "все включено".
- Машина может сломаться в дороге или попасть в аварию.
Зато и плюсов автомобильного туризма много, считают эксперты.
"Путешествие на машине подразумевает свободу. Это главное преимущество перед турами по путевке", — говорит генеральный директор компании путешествий "Навстречу" Петр Литвинцев.
Всегда можно поменять маршрут, сорваться с места или остаться в понравившемся дольше запланированного. На машине легче добраться в нетуристические, малолюдные, "незаезженные" места, увидеть то, что не показывают экскурсионным группам.
"Самые удивительные достопримечательности в путешествии, как правило, — это те, о которых вы не знали заранее и отыскали по пути", — считает Петр.
Важный плюс автопутешествий — экономия. Так, стоимость 95-го бензина для машины со средним расходом 10–12 литров на сотню, потраченного в дороге от Москвы до Сочи, обойдется семье примерно в 10 тыс. рублей, тогда как в высокий сезон авиабилет на одного пассажира может стоить дороже.
"Чем больше едет с вами пассажиров, тем выгоднее поездка, — говорит Петр Литвинцев. — На трансфер приходится значительная часть стоимости любого туристического продукта. Если вы берете его на себя, то существенно сокращаете свои расходы, даже если на отдыхе вы будете жить не в палатке, а остановитесь в хорошем отеле, так как не тратите на услуги перевозчика".
Кроме того, автотуристы не переплачивают за перевес и избавлены от необходимости носить тяжелый багаж. Если машина вместительная, с собой можно взять все необходимое и не беспокоиться о весе и габаритах чемоданов. Это особенно актуально для семей, которые отправляются в отпуск с маленькими детьми.
И, наконец, немаловажный козырь автотуризма — романтика. Путешествия на машине придутся по вкусу поклонникам роуд-муви, походов, вечеров на природе у костра.
Что важно сделать перед путешествием
- Обязательный техосмотр: машина должна быть полностью исправна.
- Убедиться, что детские автокресла правильно установлены, подходят детям по росту и весу.
- Проверить наличие в машине набора автомобилиста: аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, светоотражающего жилета. Лучше дополнить набор буксировочным тросом и парой перчаток.
Если предстоит съезд с хорошей дороги, подготовиться нужно серьезнее.
"Для езды по бездорожью у автомобиля должна быть хорошая внедорожная резина. Если застрянете, для вытягивания автомобиля из грязи, песка или снега понадобится динамический трос — в отличие от буксировочного он немного растягивается при рывке. Также нужны шаклы — металлические скобки, за которые цепляют трос, компрессор, небольшая лопата, ремкомплект, — советует руководитель отдела экспедиций компании LandRover в России Алексей Семакин. — Причем важно не просто положить все это в машину, а понять, как оборудование работает, иначе вы просто не сумеете им воспользоваться в случае необходимости".
Возьмите с собой баклажку чистой питьевой воды — она может пригодиться в дороге, если поблизости не будет магазинов и кафе, а вам захочется пить, помыть руки или умыться.
Перед поездкой важно заранее позаботиться о навигации.
"Навигация не должна быть завязанной на интернет, сразу загрузите карты, которые будут работать офлайн. Хорошо, чтобы на всякий случай в бардачке была и обычная бумажная карта местности или атлас", — советует организатор автомобильных туристических путешествий, автор проекта "В город N" Павел Фомин.
Основные ошибки туристов
- Ошибка №1: переоценивать свои силы и опыт и садиться за руль невыспавшимся и уставшим
Это самая серьезная ошибка, которая может стоить жизни водителю, пассажирам и другим участникам дорожного движения, единодушно заявляют эксперты.
"Даже очень опытные водители, накатавшие десятки тысяч километров, засыпают за рулем и гибнут. Самое правильное средство в борьбе со сном — это сон", — говорит Алексей Семакин.
Как только вы чувствуете сонливость — съезжайте с дороги на безопасную стоянку или заправку. Не надо выходить из машины, покупать еду, кофе — так вы только себя взбодрите. Лучше действовать как Штирлиц — остановиться и поспать, пусть совсем немного.
"Иногда даже 20–30 минут сна помогают прийти в себя и реально спасают жизнь", — рассказывает Павел Фомин.
Не стоит бороться со сном с помощью громкой музыки: по мнению экспертов, она только утомляет и еще больше усыпляет водителя.
- Ошибка №2: поздний старт
В отпуске, особенно в коротком, время дорого. Лучше выезжать из мегаполиса как можно раньше, на рассвете, чтобы проскочить пробки и уже к полудню добраться до первой точки маршрута, а после обеда разместиться в отеле или найти место для стоянки и разбить лагерь.
Без самодисциплины автопутешествие превратится в утомительную поездку, а планы доехать в желаемое место могут так и остаться нереализованными.
"Если вы выезжаете вместо запланированных 9 часов утра в полдень, то устаете быстрее, ведь организм все равно работает с утра. И вот уже стемнело, до места ночевки еще далеко, а вы уже вымотаны", — говорит Алексей Семакин.
Ехать днем безопаснее, считают опытные путешественники. Поэтому в путешествии важно максимально использовать световой день.
- Ошибка №3: попытка объять необъятное, включить в программу слишком много точек
"Идеальная формула для дальних путешествий: первый перегон — до 800 км в день, отдых, а далее 300 км в день. Это позволяет соблюсти баланс, когда и двигаешься к цели, и успеваешь посмотреть интересные места по дороге, и не устать от рулежки, — говорит Павел Фомин. — По неопытности водители проезжают сразу больше тысячи в день, а потом все впечатления и эмоции смазываются".
По мнению Петра Литвинцева, лучше не включать в дневную программу посещение более двух точек.
"Если в один день у вас были перегоны больше 300–400 км, то следующий день проведите на месте, отдыхайте от руля и дороги, осматривайте достопримечательности, гуляйте".
- Ошибка №4: не общаться с местными
Путеводитель, информация из интернета, гид из туристического офиса помогут составить общее представление о месте назначения, но уникальные подробности, секреты, легенды, рецепты местных блюд, адреса кафе и ресторанов с самой вкусной кухней можно узнать только от сторожил.
"Во-первых, это колорит, во-вторых, именно местные могут посоветовать, где лучше заночевать, поесть, что посмотреть, — рассказывает Павел Фомин. — Иногда можно получить эксклюзив, просто открыв себя общению".
Советы и лайфхаки
- Всегда предупреждайте отель или хозяина квартиры, если планируете поздний заезд. Не все готовы пустить гостей среди ночи, даже если вы забронировали номер.
- Избегайте сомнительных придорожных закусочных и кафе — если еда окажется несвежей и вызовет отравление, искать больницу придется в ближайшем населенном пункте.
- Если все же хотите поесть на трассе, выбирайте либо кафе проверенной сети, либо те, у которых стоит больше всего фур дальнобойщиков.
"Они опытные ребята, знают проверенные места, где вкусно и недорого", — говорит Павел Фомин.
- Оформите страховку для путешествий по России на всех членов семьи. Подробнее о страховке путешествий можно почитать здесь.
- Не отправляйтесь в дальнее путешествие, если у вас нет опыта таких поездок.
"Попробуйте сначала съездить в путешествие на день, на небольшое расстояние от вашего города, — говорит Петр Литвинцев. — Потом вы освоитесь и сможете легко преодолевать большие расстояния".
- Возьмите в путешествие неприкосновенную сумму денег, которая может понадобиться в экстренных ситуациях.
- Заранее просчитывайте предстоящие расходы на топливо, жилье, питание.
Алексей Семакин рекомендует заранее не только планировать бюджет, но и продумывать программу. Это поможет максимально плодотворно использовать отпускные дни, а также погрузит в атмосферу отдыха задолго до начала поездки:
"Подготовка — это уже начало отпуска, — говорит Алексей. — Эмоции от предвкушения путешествия иногда не менее позитивны, чем эмоции от самой поездки. И еще: не бойтесь путешествовать на машине по России: качество дорог и инфраструктура в последние годы ощутимо улучшились".
Примеры маршрутов
Павел Фомин считает одним из самых удачных туров выходного дня ярославский: "Мы доезжаем до Ярославля, посещаем Тутаев — старинный уютный город на берегу Волги, село Учма — там находится замечательный частный музей судьбы русской деревни. Заезжаем в усадьбу Леонтьевых в селе Воронино — ее отреставрировал потомок Леонтьевых и открыл для туристов. Затем едем в Рыбинск и в село Глебово, смотрим Глебовские обнажения — это выход пород юрского периода, уникальное место. Если есть в запасе неделя, я бы сделал большое кольцо: Москва — Углич — Учма — Мышкин — Глебово — Рыбинск — Тутаев — Ярославль — Москва. Можно дней за пять все это объехать и посмотреть. А остановиться советую с палаткой на Рыбинском море — я не раз заезжал на дикий берег, вставал там бесплатно. А если отдых "дикарем" для вас слишком экстремально, можно забронировать номер на базе отдыха или в отеле".
Петр Литвинцев считает июнь и начало июля лучшим временем для путешествия в Карелию: "Можно ехать в Карелию транзитом, около тысячи километров, останавливаясь только на отдых. А можно сделать путешествие гораздо интереснее, выстроив такой маршрут: Москва — Петербург — Петрозаводск. Затем отправиться на остров Кижи в Онежском озере и посмотреть объект всемирного наследия ЮНЕСКО — знаменитые деревянные церкви, оттуда — к красивейшему водопаду Кивач и первому российскому курорту "Марциальные воды", основанному еще Петром I. Потом путешествие по самой Карелии: горный парк "Рускеала", город Сортавала, где можно прокатиться на старинном тепловозе. Едем на остров Валаам, в Валаамский Спасо-Преображенский монастырь. После этого на пару дней можно остановиться в Петербурге и вернуться в Москву. На такой маршрут лучше закладывать полторы-две недели".
Алексей Семакин предлагает отправиться на запад, в Псковскую область: "Один из самых популярных наших маршрутов по России — в Псковскую область. Из Москвы едем в Тверь, потом заезжаем на озеро Селигер — здесь можно пару дней отдохнуть с палатками или в отеле, а можно просто остановиться на ночлег. Следующая точка — Торжок, знаменитый русским промыслом — золотым шитьем, останавливаемся в Пушкинских горах и гуляем в усадьбе Михайловское, где Пушкин провел два года ссылки. Потом отправляемся в один из древнейших городов России Изборск и, наконец, в Псков. Оттуда едем на границу с Эстонией в Гдов и Ивангород, смотрим кремль и крепость, а потом возвращаемся в Москву".
Карина Салтыкова