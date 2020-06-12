Главный инфекционист Минздрава: еще рано говорить о полной победе над коронавирусом в РФ

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Число новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России уменьшилось, однако они все равно фиксируются, поэтому говорить о полной победе над пандемией еще рано. Об этом в пятницу сообщила главный инфекционист Министерства здравоохранения РФ Елена Малинникова.

"Говорить о полной победе над этой инфекцией еще рано. Заболевание, хоть и в меньшей степени, но еще регистрируется в регионах. Очень важно продолжать соблюдать индивидуальные меры защиты в период снятия ограничений. Именно сейчас нас ожидает проверка на зрелость. От уровня выполнения этих мер зависит благополучие страны, региона, города, поселка и вашей семьи", - цитирует ее пресс-служба Минздрава.

Такое мнение в пятницу выразила главный инфекционист Министерства здравоохранения РФ Елена Малинникова.

"Что касается рисков распространения коронавирусной инфекции, которые ждут наших граждан в дальнейшем: мы должны понимать, что все риски, которые были ранее, остались, но их опасность уменьшилась. Вероятно, до массового применения вакцины нам предстоит жить с циркулирующим COVID-19 в популяции", - также отметила Малинникова.