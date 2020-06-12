Жители регионов Северо-Запада отмечают День России флешмобами и мотопробегами

Жители ряда регионов Северо-Запада в День России решили сделать акцент на национальных особенностях и рассказать о своем быте, традициях, а также поделиться секретами кулинарии. В Карелии, где проживают представители 130 национальностей, ко Дню России запустили флешмоб под хэштегом #ДомДружбыКарелия. Пользователям соцсетей предлагается рассказать о традициях своего народа, поделиться предметами самобытной культуры, быта.

ТАСС, 12 июня. Большинство регионов Северо-Западного федерального округа из-за пандемии коронавируса впервые отмечают День России в онлайн-формате: в Республике Коми прошел кулинарный марафон по приготовлению блюд по народным рецептам, пользователи соцсетей в Карелии запустили флешмоб, где поют национальные песни и рассказывают о традициях. Одни из немногих, кто отказался от интернет-акций, - вологодские байкеры, они устроили мотопробег с триколором по улицам областного центра, сообщили ТАСС представители регионов.

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По этому хэштегу уже можно найти исполнение карельских песен или историю pualikku - деревянного предмета для выколачивания белья при полоскании, который должен был избавить от запаха щелока и сберечь руки хозяйки. Как рассказали ТАСС в министерстве по национальной и региональной политике республики, самые интересные посты используют в сборнике, его издадут в конце года к столетию Карелии.

"У большинства национальностей на территории Карелии есть свои национальные общественные объединения, в том числе в республике есть несколько коренных народов - это карелы и вепсы - и несколько этнолокальных групп русского населения - это поморы, заонежане и пудожане. Все они сохраняют свою культуру. Поэтому ко Дню России показалось актуальным рассказать людям побольше о том, как именно сейчас происходят эти процессы, как культура преобразовывается, соединяется с какими-то новыми веяниями", - рассказала собеседница агентства.

Сразу в двух регионах СЗФО жители устроили кулинарные онлайн-марафоны. В Республике Коми его организовал культурно досуговый центр "Шудлун", посвятив мероприятие кухне народов всей страны. А в Вологде выбрали более узкую тему, назвав свой марафон "Пироги Вологодчины". В ходе фестиваля участники из разных районов показывают процесс приготовления пирогов по местным народным рецептам и размещают эти кулинарные мастер-классы в соцсети "ВКонтакте". Среди представленных блюд - витушки, блинный пирог, белозерские снетковники, вожегодские заспенники, тарногские прясновики, гороховые сочни из Никольского района, посыпушки, морковники, пряженики, ягодники, обрядовое печенье "Кулики".

Акции в школах и на улицах

Пока жители Коми соревнуются в искусстве кулинарии, днем на улицах Вологды состоялся мотопробег в рамках федеральной акции "Флаги России" - байкеры за полтора часа проехали с российским триколором по ряду магистралей и микрорайонов областной столицы. Участие в заезде принял мэр Вологды Сергей Воропанов. Это, пожалуй, одно из немногих мероприятий, которое прошло в СЗФО в привычном офлайн-формате.

В Псковской области на 12 июня был намечен воздушный парад "Мирное небо России", в ходе которого весь день над Псковом планировались демонстрационные полеты парапланеристов, групп малой авиации и воздушных шаров с использованием символики России. Однако организаторы в последний момент отказались от этой идеи - накануне губернатор региона Михаил Ведерников запретил проведение подобных акций из-за неблагоприятной эпидемической обстановки.

По этой же причине школы Архангельской области заменили привычные акции на онлайн-мероприятия. Школы и детские сады региона присоединились к акции "Окна России", украсив свои окна изображением российских триколоров. Принимают участие в этом флешмобе и горожане, выкладывая в соцсетях изображения своих украшенных окон. А сотрудники культурных центров приходят во дворы жилых домов и исполняют там российский гимн и патриотические песни.

"В этом году мы перешли в онлайн в связи с последними событиями. Онлайн-мероприятия в честь Дня России проходят в Архангельске по намеченному сценарию, о нем мы оповещали всех заранее. К ним подключены все культурные центры Архангельска (школы, библиотеки)", - пояснила ТАСС заместитель главы Архангельска по социальным вопросам Светлана Скоморохова.

Флаг России на флоте

В честь Дня России триколор подняли на главных военно-морских базах Северо-Запада страны. Государственный флаг в Мурманской области подняли военнослужащие Северного флота. Церемония прошла на мысе Алыш, который является самой высокой точкой главной базы флота, базирующейся в городе Североморск.

Флаги праздничного расцвечивания подняли и на судах музейного флота на исторической набережной Музея Мирового океана (ММО) в Калининграде. В их числе легендарное научно-исследовательское судно "Витязь", с борта которого впервые была измерена глубина самой глубокой точки океана в Марианской впадине. Триколор взвился также и на судне "Космонавт Виктор Пацаев", которое ранее входило в состав командно-измерительного комплекса, предназначенного для контроля и управления полетами спутников и межпланетных станций и для установки связи с космонавтами.

Пандемия коронавируса здесь тоже внесла свои коррективы: мероприятия на набережной музея, на берегу реки Преголя, не проводились, но она была открыта для гостей в течение всего дня, сообщили ТАСС в пресс-службе музея. В виртуальном пространстве музей организовал викторину "Россия - морская держава" и фильм-экскурсию, посвященную крепостным сооружениям на территории страны, связанным с именем Петра I, который основал регулярный Российский флот.

"Музей Мирового океана совместно с Архангельским краеведческим музеем, государственным музеем истории Санкт-Петербурга организовали виртуальное путешествие по крепостным сооружениям, которые связаны с именем Петра", - рассказали в пресс-службе ММО.

Портреты врачей и концерты во дворах

В некоторых регионах жители решили творчески поддержать врачей в День России. В Вологодской области запустили фестиваль граффити, на котором некоторые художники посвятили свои работы медикам. "Поскольку Вологда - старинный город, то места для граффити были выбраны на колоннах мостов. Так, на одной колонне моста 800-летия появится слово "Россия", на второй - портрет врача, героя сегодняшнего времени", - сказали ТАСС в мэрии.

Праздничное настроение для жителей Вологды сегодня создают специальные агитбригады, которые дают концерты во дворах и призывают горожан выглянуть в окна, выйти на балконы и подпевать. До конца дня агитбригады исполнят патриотические песни, стихи, представят танцевальные номера в 88 дворах 42 населенных пунктов области.

День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Спустя почти четыре года указом президента РФ день принятия декларации был объявлен государственным праздником. Название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни.