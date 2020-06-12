Второй регион Германии отменяет ограничения социальных контактов

"Это большой шаг вперед, но при этом населению теперь нужно проявлять больше ответственности", - сказал он.

БЕРЛИН, 12 июня. /ТАСС/. Германская федеральная земля Бранденбург, которая окружает Берлин, с понедельника отменяет ограничения социальных контактов, введенные из-за коронавируса. Об этом заявил в пятницу премьер-министр региона Дитмар Войдке.

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Ранее жителям Бранденбурга можно было собираться максимум вдесятером или в присутствии представителей двух домохозяйств. С 15 июня разрешаются мероприятия численностью до 1 тыс. человек, детские сады начинают работать в обычном режиме. Остается в силе масочный режим в общественном транспорте и в магазинах. Также граждане должны соблюдать дистанцию в полтора метра.

Ранее об отмене ограничений социальных контактов объявила федеральная земля Тюрингия.

Германия постепенно смягчает запреты, которые были введены около трех месяцев назад из-за коронавируса. Во всех федеральных землях уже работают музеи, рестораны, магазины, детские сады и школы. Ослабляется контроль на государственных границах, с 15 июня немцы смогут относительно свободно путешествовать по странам ЕС. При этом ограничения на социальные контакты пока действуют в той или иной степени.

В ФРГ коронавирусом заразились более 185,6 тыс. человек, 171 тыс. выздоровели. Умерли от последствий 8,7 тыс. пациентов. Темпы распространения инфекции в стране сокращаются с мая.