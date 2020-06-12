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Пандемия коронавируса нового типа
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Мурашко: один препарат не может быть панацеей при лечении всех пациентов с коронавирусом

Выбор назначения врачом препарата зависит от конкретной ситуации, подчеркнул глава Минздрава

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Какой-либо один препарат не может являться панацеей для всех случаев коронавирусной инфекции, при лечении необходимо рассматривать каждый случай. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого был показан на телеканале "Россия-24".

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"Назначение каждого препарата производится врачом, обязательно, и выбор может быть только конкретный для каждой ситуации [сделан] медицинским работником. Иначе ни в коем случае нельзя рекомендовать какой-то препарат как панацею при лечении коронавирусной инфекции", - сказал он.

Мурашко отметил, что невозможно выделить конкретный препарат среди других, поскольку они по-разному воздействуют на вирус. "Все препараты с разной точки приложения. Это препараты, в том числе влияющие на репродукцию вируса, на размножение вируса, и препараты, которые влияют на осложнения, связанные непосредственно с заболеванием. Поэтому нельзя сказать, что тот или иной препарат лучше или хуже", - пояснил глава Минздрава.

Ранее Мурашко заявил, что противомалярийные препараты нельзя рекомендовать для профилактики заболевания, вызванного новым коронавирусом. Хотя они показали свою эффективность, их прием должен строго контролироваться врачом, считает он.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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