Провинция Хубэй с 13 июня понизит уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса

ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. Центральная китайская провинция Хубэй, ставшая очагом распространения коронавируса в КНР, с 13 июня понизит уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения со второго до третьего. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил вице-губернатор провинции Ян Юньянь.

"Провинция Хубэй с 00:00 13 июня понизит уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за вспышки коронавируса со второго до третьего", - сказал он. "В соответствие с этим также будут скорректированы меры по профилактике и контролю над заболеванием", - добавил Ян Юньянь.

Как указал вице-губернатор, по состоянию на 00:00 12 июня в Ухане (административный центр провинции Хубэй) на протяжении 12 дней не было зафиксировано ни одного нового случая бессимптомного протекания заболевания. За пределами Уханя в провинции Хубэй бессимптомные носители коронавируса не выявлялись на протяжении девяти дней.

"Корректировка уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения до третьего знаменует собой переход на новый этап в процессе нормализации процесса профилактики и контроля над заболеванием в провинции Хубэй", - продолжил Ян Юньянь. "На следующем этапе Хубэй продолжит постепенное снятие ограничений, восстановление нормального процесса организации и проведения мероприятий, будет содействовать оживлению туристической отрасли, а также возобновлению нормальной работы учебных заведений и медицинских учреждений", - резюмировал он.

В КНР существует четыре уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения: наивысший (1-й), когда процесс ликвидации заражения курирует Госсовет КНР, высокий (2-й), когда меры принимаются на уровне руководства провинции, административного района или города центрального подчинения, а также повышенный (3-й) и обычный (4-й), когда решением соответствующих вопросов занимаются местные городские и уездные власти. 2 мая провинция Хубэй понизила уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения с первого до второго.

За весь период эпидемии в провинции Хубэй было зафиксировано 68 135 случаев заражения (из них 50 339 в Ухане), 4 512 человек скончались (3 869 в Ухане). Общее число подтвержденных случаев вызванного коронавирусом заболевания в КНР достигло 83 тыс., умерли 4 634 человека.