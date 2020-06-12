Режим самоизоляции в Оренбургской области продлили до 21 июня

ТАСС, 12 июня. Режим самоизоляции в Оренбургской области из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 21 июня. При этом с 18 июня планируется начать подготовку к поэтапному снятию режима, говорится в сообщении регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее в регионе начали работать стоматологические клиники, а жителям разрешили заниматься спортом на открытом воздухе и гулять с детьми с соблюдением безопасной дистанции. К индивидуальным тренировкам приступили профессиональные спортсмены. В библиотеках могут работать отделы абонементов. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки.

По состоянию на пятницу в регионе зарегистрировано 2 643 случая заражения коронавирусом. После выздоровления выписаны 1 872 человека, 11 человек умерли.