Мединский: освобождение Красной Армией Киева 100 лет назад стало началом его возрождения

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Освобождение Киева красноармейцами от польских оккупантов 100 лет назад поставило точку в череде бесконечных переворотов на территории Украины и стало началом возрождения этого города. Об этом в своей статье "История одного похода", опубликованной в "Российской газете", рассказал помощник президента Владимир Мединский. Материал опубликован к 100-летию со дня этого исторического события.

"На 12 июня - День России - в этом году приходится ровно 100 лет другому освободительному походу РККА - на Киев. 12 июня 1920 года он был освобожден от неприятеля в ходе польско-советской войны", - отметил Мединский в свей статье.

По его словам, " освобождение Красной Армией Киева в июне 1920 года поставило точку в череде бесконечных переворотов на территории Украины - город вошел в состав годом ранее провозглашенной в Харькове УССР, а в 1934 году вернул себе статус столицы Украины". С этого момента, по его мнению, "началась нормальная мирная созидательная жизнь". "Один из самых красивых городов Европы возрождался", - пишет помощник президента.

Мединский напомнил, что вскоре после Октябрьского восстания - в конце 1917 года в Киеве была провозглашена т.н. Украинская Народная Республика. Параллельно в Харькове большевиками была создана Украинская Народная Республика Советов. Оба государственных образования на территории Украины прекратили свое существование в связи с наступлением австро-венгерских войск весной 1918 года. Оккупационные власти тут же создали марионеточную "Украинскую державу", а ее гетманом был провозглашен бывший царский генерал Павел Скоропадский. Он осенью 1918 года скоропостижно бежал в Германию. Киев тогда захватили войска т.н. директории УНР - высшего органа власти новосозданной Украинской народной республики. Через некоторое время, в начале 1919 года директорию возглавил социалист и националист Симон Петлюра. В своей статье Мединский цитирует фельетон "Киев-город", где его автор Михаил Булгаков отмечает, что "за шесть лет киевляне насчитали 18 переворотов".

Польский этап

Говоря о причинах польско-советской войны, помощник президента уточнил, что "по итогам Первой мировой в принципе не была четко обозначена восточная граница вновь созданного (после более чем векового перерыва) независимого государства - Польши, - та самая, которая должна была разделять ее с бывшей метрополией - Россией". "Возглавивший правительство Польши Юзеф Пилсудский мечтал, как полагается, о "старых добрых временах", точнее о совсем уже старых временах - о возрождении Великой Польши "от моря до моря" в границах Речи Посполитой начала XVII века. То есть, как ни сложно в это сегодня поверить, - от Балтийского моря до Черного", - уточнил Мединский в статье. Он также отметил, что "наступление польских войск по всей протяженности советской границы, захват ими Киева - все это выглядело исключительно опасно для молодого Советского государства, только-только разбившего основные армии Колчака в Сибири и Деникина на юге России".

Поэтому силы Красной Армии были отмобилизованы, перегруппированы и уже в середине мая 1920 года началось масштабное контрнаступление. "Киев был освобожден Красной Армией 12 июня 1920 года. Польские войска отступили на Львов и Варшаву, оставив о себе недобрую память. Уходя из Киева они взорвали три моста через Днепр, включая Николаевский цепной мост, определявший архитектурный облик "матери городов русских". Кроме мостов, поляки взорвали старинный дворец генерал-губернатора, добавил помощник президента.