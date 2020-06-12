{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Пекин отменил возобновление занятий в начальной школе из-за новых случаев коронавируса

На фоне улучшения эпидемической ситуации 6 июня власти города понизили уровень реагирования на угрозу общественному здравоохранению со второго до третьего

ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. Власти Пекина отменили запланированное на 15 июня возобновление занятий в школах для учащихся 1-3 классов из-за выявления в городе новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в пятницу сообщил комитет по делам образования китайской столицы.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В связи с изменением ситуации в области профилактики и борьбы с эпидемией в Пекине, в частности выявление 11 и 12 июня новых случаев заражения, было принято решение отменить запланированное на 15 июня возобновление занятий в школах для учащихся с 1 по 3 класс", - говорится в заявлении ведомства.

На фоне улучшения эпидемической ситуации 6 июня власти Пекина понизили уровень реагирования на угрозу общественному здравоохранению со второго до третьего (из четырех). С 6 июня студентам последних курсов было разрешено вернуться в кампусы пекинских вузов, 8 июня открылись дошкольные учреждения, приступили к занятиям в школах учащиеся 4-5 классов. Ученики выпускных - 9 и 12 - классов в Пекине вернулись к занятиям в школах в конце апреля. Школьники 6-8 классов, а также 10-11 классов вернулись за парты 1 июня.

Во вторник официальный представитель комитета по вопросам образования Пекина Ли И сообщила о том, что более 520 тыс. учащихся с 1 по 3 класс с 15 июня должны были вернуться к занятиям в школах. Однако в четверг впервые за почти два месяца в городе зафиксирован новый случай заражения коронавирусом, в пятницу были выявлены еще два инфицированных.

За весь период пандемии в Пекине было выявлено 597 случаев заражения коронавирусом, из них 174 человека прибыли в столицу из-за рубежа. Всего с начала эпидемии общее число подтвержденных случаев вызванного коронавирусом заболевания в КНР достигло 83 тыс., умерли 4 634 человека, 78 365 вылечены и выписаны из медучреждений.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса
Также нужно всегда быть готовым отменить поездку при планировании отпуска
Читать полностью