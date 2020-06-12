Пекин отменил возобновление занятий в начальной школе из-за новых случаев коронавируса

ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. Власти Пекина отменили запланированное на 15 июня возобновление занятий в школах для учащихся 1-3 классов из-за выявления в городе новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в пятницу сообщил комитет по делам образования китайской столицы.

"В связи с изменением ситуации в области профилактики и борьбы с эпидемией в Пекине, в частности выявление 11 и 12 июня новых случаев заражения, было принято решение отменить запланированное на 15 июня возобновление занятий в школах для учащихся с 1 по 3 класс", - говорится в заявлении ведомства.

На фоне улучшения эпидемической ситуации 6 июня власти Пекина понизили уровень реагирования на угрозу общественному здравоохранению со второго до третьего (из четырех). С 6 июня студентам последних курсов было разрешено вернуться в кампусы пекинских вузов, 8 июня открылись дошкольные учреждения, приступили к занятиям в школах учащиеся 4-5 классов. Ученики выпускных - 9 и 12 - классов в Пекине вернулись к занятиям в школах в конце апреля. Школьники 6-8 классов, а также 10-11 классов вернулись за парты 1 июня.

Во вторник официальный представитель комитета по вопросам образования Пекина Ли И сообщила о том, что более 520 тыс. учащихся с 1 по 3 класс с 15 июня должны были вернуться к занятиям в школах. Однако в четверг впервые за почти два месяца в городе зафиксирован новый случай заражения коронавирусом, в пятницу были выявлены еще два инфицированных.

За весь период пандемии в Пекине было выявлено 597 случаев заражения коронавирусом, из них 174 человека прибыли в столицу из-за рубежа. Всего с начала эпидемии общее число подтвержденных случаев вызванного коронавирусом заболевания в КНР достигло 83 тыс., умерли 4 634 человека, 78 365 вылечены и выписаны из медучреждений.