В ЮФО празднуют День России ариями во дворах и запуском триколоров на аэростатах

Чтобы не подвергать себя и окружающих риску и оставаться дома, выступления артистов на Юге России можно услышать и увидеть прямо из окон или балконов . "Для проведения акции #МЫРОССИЯ были выбраны дворы во всех восьми районах города, площадки отбирались с учетом наибольшего количества многоквартирных домов", - отметил ТАСС представитель мэрии Волгограда. Проходит акция и во дворах Майкопа, где с пяти сценических площадок выступают популярные коллективы. Гимн страны из окна своего дома исполнил народный артист и заслуженный работник культуры Адыгеи Михаил Арзуманов.

В Сочи накануне праздника местные общины испекли национальную выпечку и угостили медиков города, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. В акции "Испеки пироги и скажи: "Спасибо!" приняли участие белорусская, грузинская, осетинская, греческая и армянская диаспоры. Как рассказал ТАСС сопредседатель греческого общества "Эноси" в Сочи Ефим Кесов, специально для медиков Красной Поляны были приготовлены восемь греческих национальных пирогов.

Кроме того, День России - это еще один повод поддержать и поздравить всех, кого затронула пандемия. В Волгограде горожанам в течение дня раздают ленточки триколора и флажки, а в первую очередь их вручают пациентам, выписывающимся из больниц, и донорам.

Несмотря на ослабление введенных из-за коронавируса ограничений в большинстве регионов ЮФО, пандемия все-таки внесла корректировки в празднование Дня России. Например, в Астраханской области пришлось отказаться от передачи четырехметрового триколора по цепочке, в которой ежегодно участвуют тысячи жителей. Но совсем от церемонии не отказались: флаг в Астраханский кремль пронесли губернатор Игорь Бабушкин, члены правительства, администрации и общественных организаций.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июня. /ТАСС/. Регионы Южного федерального округа (ЮФО) отмечают День России с традиционным размахом: в небо взмывают аэростаты в цветах триколора, во дворах артисты исполняют патриотические песни, которые можно послушать прямо с балкона. Организаторы не забывают о мерах предосторожности в условиях пандемии, а также уделяют особое внимание тем, кого затронул коронавирус.

Кто мог бы быть автором музыки российского гимна и что же все-таки означают цвета нашего флага

Ликбез к празднику, которому мы обязаны длинными июньскими выходными Кто мог бы быть автором музыки российского гимна и что же все-таки означают цвета нашего флага

В Сочи городской симфонический оркестр исполнил патриотические композиции, гимн России и новый гимн города в одном из дворов многоквартирного дома. Артисты Астраханской государственной филармонии поздравили местных жителей серией мини-концертов, которые переместили из концертных залов во дворы многоквартирных домов.

В Волгоградской области театр "Царицынская опера" в День России представил праздничный концерт "России славу мы поем", на котором прозвучал арии из опер, ставших визитной карточкой русского искусства. Среди них - "Хованщина" Модеста Мусоргского, "Садко" и "Снегурочка" Николая Римского-Корсакова, "Война и мир" Сергея Прокофьева и другие.

На набережной Севастополя около 30 артистов Ансамбля песни и пляски Черноморского флота исполнили гимны России и Севастополя, а волонтеры развернули большой флаг РФ. Перед жителями районов Ростова-на-Дону выступили концертные бригады ансамбля песни и пляски Южного военного округа. Вечером в городе-герое Севастополе запланирован праздничный фейерверк.

"Я от всей души поздравляю всех севастопольцев, всех граждан нашей страны с днем России… Счастье и честь встречать этот праздник в Севастополе. Как сказал наш президент, Севастополь - это патриотическая столица России, поэтому, конечно же, сегодня только самые возвышенные чувства гордости за нашу страну, гордости за то, что у нас есть Севастополь, который от года к году все более будет развиваться и доказывать то, что в 2014 году все было сделано правильно", - сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Флаги с парапланов и аэростатов

Традиционно в День России проходят торжественные церемонии поднятия государственного флага. Так, в Краснодаре триколор, расположенный на главной городской площади, поднял почетный караул Кубанского казачьего войска, а в Волгограде на Центральной набережной на флагштоке высотой 50 м подняли самый большой в регионе российский флаг размером 8 на 12 м.

В Сочи в честь праздника над главной площадью города запустили шестиметровый аэростат, украшенный цветами российского флага. "На площади Флага перед администрацией города был запущен праздничный шестиметровый аэростат, украшенный флажковой лентой цветов российского флага и надписями #МыВместе и "12 июня". Сейчас он парит над площадью на высоте 25 м", - сказала ТАСС заместитель начальника управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации Сочи Татьяна Катаниди.

Творчески подошли к торжественному поднятию флага и в Адыгее. Парапланерист, развернув российский триколор, пронес его над Майкопом, в то время как молодежные творческие коллективы исполнили гимн страны на лестнице "Мэздах" в лесопарковой зоне города. Как передает корр. ТАСС, наблюдать за парапланом жители города смогли из окон своих домов или прогуливаясь по городу, некоторые совершающие прогулку также подключились к акции по исполнению молодежными творческими коллективами "Форвард", "Шпаргалка" и "Радуга" гимна России.

Фонтаны и новые выставки

В День России в Астрахани открыли сезон фонтанов, в праздничный день городские власти запустили все 30 водных архитектурных объектов областного центра, 10 из которых находятся в центре города. Окна домов и балконы многоэтажек в Адыгее в честь Дня России украшены флагами, разноцветными шарами, детскими рисунками, в районах региона угощают друг друга пирогами с триколором, национальной выпечкой. В Волгограде проходят различные онлайн-флешмобы, викторины, конкурсы, а в Краснодаре появилось граффити, посвященное курьерам.

В Симферополе ко Дню России представили уличную тематическую выставку "Великие города Великой России". Выставка состоит из 42 широкоформатных информационных постеров, в том числе двух анонсирующих, отражающих фото- и текстовую информацию о более чем 40 городах России, их особенностях, достопримечательностях и интересных фактах, в ней использовано порядка 100 фотографий.

"Этот день символизирует неразрывность отечественной истории, преемственность поколений, единство народов нашей страны, напоминает об ответственности каждого из нас за ее настоящее и будущее. Мы любим Россию и верим в нее, мы гордимся ее успехами и достижениями, мы дорожим великим историческим, культурным и духовным наследием, созданным многими поколениями наших славных предков. Мы вместе строим новый российский Крым и с оптимизмом смотрим в будущее!", - написал на своей странице "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов, подчеркнув, что после воссоединения Крыма с Россией к празднику 12 июня на полуострове относятся с особым радостным чувством.