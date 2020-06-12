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Мурашко заявил, что масочный режим в России должен сохраняться

Полностью снимать ограничительные меры пока еще рано во всех регионах страны, отметил министр здравоохранения
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Сергей Савостьянов/ТАСС
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Людям следует продолжать носить маски для профилактики новой коронавирусной инфекции, несмотря на снятие ограничений, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Масочный режим должен сохраняться. Мы видим сегодня, что коэффициент репродукции [вируса] даже в спокойных регионах плавающий", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

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По словам министра, результаты тестирований говорят о том, что в России появляется прослойка людей, имеющих специфический иммунитет, однако непосредственно популяционный иммунитет еще не сформирован. "Но пока все-таки говорить о снятии ограничений, о переходе к нормальному, спокойному образу жизни все-таки рано", - добавил он.

Снятие режима ограничений

Ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса, пока еще рано полностью снимать во всех регионах страны, заявил Мурашко.

"Конечно же, говорить о том, что сегодня нужно полностью снять какие-то карантинные мероприятия или вернуться к тому образу жизни, скажем, который мы имели до января 2020 года, пока рано во всех регионах. Это однозначно", - сказал он.

Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом в целом сегодня в стране управляемая. Однако в каждом регионе нужно прислушиваться к медицинским работникам и оперштабу, которые дают рекомендации по поэтапному снятию ограничений, открытию магазинов и других предприятий. "И важно, чтобы население прислушивалось к этим рекомендациям. Слышать в этот момент - это вопрос безопасности каждого", - подчеркнул министр.

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