Мурашко заявил, что масочный режим в России должен сохраняться

"Масочный режим должен сохраняться. Мы видим сегодня, что коэффициент репродукции [вируса] даже в спокойных регионах плавающий", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24" .

По словам министра, результаты тестирований говорят о том, что в России появляется прослойка людей, имеющих специфический иммунитет, однако непосредственно популяционный иммунитет еще не сформирован. "Но пока все-таки говорить о снятии ограничений, о переходе к нормальному, спокойному образу жизни все-таки рано", - добавил он.

Снятие режима ограничений

Ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса, пока еще рано полностью снимать во всех регионах страны, заявил Мурашко.

"Конечно же, говорить о том, что сегодня нужно полностью снять какие-то карантинные мероприятия или вернуться к тому образу жизни, скажем, который мы имели до января 2020 года, пока рано во всех регионах. Это однозначно", - сказал он.

Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом в целом сегодня в стране управляемая. Однако в каждом регионе нужно прислушиваться к медицинским работникам и оперштабу, которые дают рекомендации по поэтапному снятию ограничений, открытию магазинов и других предприятий. "И важно, чтобы население прислушивалось к этим рекомендациям. Слышать в этот момент - это вопрос безопасности каждого", - подчеркнул министр.