В Канаде впервые отпразднуют День России в онлайн-формате

ОТТАВА, 12 июня. /ТАСС/. Русскоязычная община Канады впервые проведет виртуальное празднование Дня России в связи с пандемией нового коронавируса. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС сообщила член правления Координационного совета организаций российских соотечественников Канады (КСОРС) Наталья Тарышкина.

"В этом году из-за ситуации с коронавирусом мы проводим День России онлайн, - сказала она. - Наше мероприятие начнется в 17:00 по времени Оттавы (полночь субботы мск), в ходе него состоится праздничный концерт силами коллективов самодеятельности, а также мы подготовили большую программу по истории России от древних времен и до наших дней". По словам Тарышкиной, трансляция будет идти в социальных сетях, а реализацией этого проекта занимаются активисты русскоязычной общины из разных городов Канады, таких как Ванкувер, Калгари, Монреаль, Оттава и Торонто.

Представитель КСОРС отметила, что в этому году община в Канаде проводит уже второе онлайн-празднование из-за пандемии. 9 мая русскоязычные жители страны отметили таким образом День Победы. Тогда трансляцию посмотрели более 10 тыс. человек.

Поздравления соотечественникам с Днем России направил и российский посол в Канаде Александр Дарчиев. "Наша великая Родина сильна славным историческим наследием, ратными подвигами отцов и дедов, которые отстояли свободу и независимость Отчизны от чужеземных захватчиков, спасли мир от нацизма 75 лет назад, - говорится в его обращении. - Мы по праву гордимся богатейшей культурой России и ее величайшим достоянием - могучим русским языком, который объединяет нас всех, кто считает себя сопричастным большому Русскому миру".

Дипломат также подчеркнул, что современные поколения "уверенно смотрят в будущее, сохраняя и приумножая достижения наших предшественников, воспитывая новые поколения в любви к Отечеству, в верности идеалам правды, добра и справедливости".