Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса

"Мы знаем, что определенный температурный режим благоприятствует передаче коронавирусной инфекции, но есть ведь, скажем, летний период. Мы общаемся с нашими коллегами и в том числе из стран, где температура уже давно держится на высоких цифрах, они говорят, что активность не снижается коронавирусной инфекции", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24" .

По словам министра, вторая волна распространения коронавируса, которую эксперты прогнозируют осенью, может быть связана с повторными завозом вируса в страну, или с природно-климатическими факторами. Кроме того, сохраняется опасность наслоения коронуваруса с другими ОРВИ, пик которых обычно наступает в осенне-весенний период.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что новый коронавирус практически полностью теряет способность заражать людей при температуре воздуха от 30 градусов выше нуля. Полная нейтрализация коронавируса происходит при 70 градусах выше нуля, отметили в ведомстве.

Планирование отпуска

Планировать отдых внутри России следует только с учетом ситуации с коронавирусом в регионе и всегда нужно быть готовым к тому, что поездку придется отменить для сохранения собственного здоровья.

"Мы видим, что ситуация [с коронавирусом в регионах] меняется, и сказать гарантированно, что можно рассчитывать, что то место, куда вы собираетесь приехать отдыхать, будет безопасно и будет спокойно, надеюсь, что это будет так. Но мы должны быть готовы в том числе поменять свои планы, если это будет касаться лично нашего здоровья", - сказал Мурашко.