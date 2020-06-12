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Пандемия коронавируса нового типа

Число умерших из-за коронавируса в Испании не меняется пятый день подряд

Всего в стране умерло 27,1 тыс. человек

МАДРИД, 12 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 27 136 человек умерли в Испании из-за нового коронавируса с начала распространения инфекции в стране. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу на сайте министерства здравоохранения королевства.

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Этот показатель не меняется с 7 июня. В своей статистике Минздрав не приводит данные о летальных исходах за последние сутки и сообщает, что за неделю умерли 25 человек. За день было обнаружено 155 новых заболевших. Общее число инфицированных достигло 243 209.

Испания является одним из наиболее сильно пострадавших в мире государств из-за пандемии. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране. Поскольку темпы распространения коронавируса в Испании снижаются, правительство поэтапно смягчает ограничения.

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