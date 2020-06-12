Российские дипломаты и индийские чиновники высадили в Нью-Дели деревья в честь Дня России

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июня. /ТАСС/. Российские дипломаты и индийские чиновники высадили в пятницу ряд из пяти деревьев на аллее одного из самых больших парков Нью-Дели - Будда Джаянти парк. Как сообщил журналистам почетный гость церемонии, генеральный директор Центрального департамента общественных работ Индии Винит Кумар Джаясвал, эта высадка деревьев специально приурочена к Дню России и символизирует дружбу двух государств.

"Большая честь для нас, что мы сегодня высадили эти деревья вместе с представителями российского посольства в честь праздника Дня России", - сказал чиновник.

Он отметил, что высаженные растения, которые в Индии называют молсари (Mimusops elengi), в индуизме считаются священными. Согласно местным представлениям, такие деревья растут на небесах в райских садах.

Как отметил в свою очередь советник посольства России Константин Малашенков, деревья имеют символическое значение.

"Сегодня благодаря поддержке индийской стороны в день России мы произвели высадку пяти деревьев в этом парке. В период пандемии коронавирусной инфекции эти деревья имеют символическое значение, это и символ нашей дружбы, и символ новой жизни, которая начнется после пандемии", - сказал Малашенков.

В День России посол РФ в Индии Николай Кудашев обратился с приветственным словом к соотечественникам на интернет-ресурсах посольства, в интернете была организована викторина о России, прошли праздничные флешмобы.