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Российские дипломаты и индийские чиновники высадили в Нью-Дели деревья в честь Дня России

Высаженные растения, которые в Индии называют молсари, в индуизме считаются священными, рассказал генеральный директор Центрального департамента общественных работ Индии Винит Кумар Джаясвал
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Описание
© Евгений Пахомов/ТАСС​
© Евгений Пахомов/ТАСС​

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июня. /ТАСС/. Российские дипломаты и индийские чиновники высадили в пятницу ряд из пяти деревьев на аллее одного из самых больших парков Нью-Дели - Будда Джаянти парк. Как сообщил журналистам почетный гость церемонии, генеральный директор Центрального департамента общественных работ Индии Винит Кумар Джаясвал, эта высадка деревьев специально приурочена к Дню России и символизирует дружбу двух государств.

"Большая честь для нас, что мы сегодня высадили эти деревья вместе с представителями российского посольства в честь праздника Дня России", - сказал чиновник.

Он отметил, что высаженные растения, которые в Индии называют молсари (Mimusops elengi), в индуизме считаются священными. Согласно местным представлениям, такие деревья растут на небесах в райских садах.

Как отметил в свою очередь советник посольства России Константин Малашенков, деревья имеют символическое значение.

"Сегодня благодаря поддержке индийской стороны в день России мы произвели высадку пяти деревьев в этом парке. В период пандемии коронавирусной инфекции эти деревья имеют символическое значение, это и символ нашей дружбы, и символ новой жизни, которая начнется после пандемии", - сказал Малашенков.

В День России посол РФ в Индии Николай Кудашев обратился с приветственным словом к соотечественникам на интернет-ресурсах посольства, в интернете была организована викторина о России, прошли праздничные флешмобы.

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