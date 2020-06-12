Кириенко поблагодарил участников акции "Мы вместе"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил вклад в рамках акции "Мы вместе" большого количества россиян и отечественных компаний в борьбу с распространением нового коронавируса.

"Спасибо вам огромное, спасибо каждому из 116 тыс. волонтеров, которые присоединились к этой акции. [Спасибо] более 200 предприятиям, сотрудники которых передавали зарплату, представителям бизнеса, которые вкладывали деньги и бесплатно передавали продукты, оборудование, медикаменты и средства зашиты. Огромное спасибо волонтерам-медикам - 7 тыс. человек вошли в "красные зоны" больниц наравне с врачами, оказывали помощь, высвобождали врачей, чье время было так ценно для спасения жизни", - сказал Кириенко перед концертом на Красной площади по случаю Дня России.

Президент РФ Владимир Путин накануне учредил памятную медали для участников акции "Мы вместе". "Не случайно, что сегодня и здесь, на Красной площади, и по всей стране первые самые активные участники этого проекта ["Мы вместе"] получают эти памятные медали", - считает Кириенко. "Это очень свойственно именно нашей стране, это в культурном коде России, что в трудную ситуацию мы объединяемся. Это чувство сплоченности и понимание, что, объединившись вместе, мы способны справиться с любой бедой, с любым вызовом и любой угрозой", - добавил он.

Акция "Мы вместе" началась 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. Она направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса.

В России активно развивается волонтерское движение. Этот процесс нашел свою поддержку в изменениях в конституцию, общенародное голосование по которым состоится 1 июля. В частности, в основной закон страны предлагается внести текст о том, что правительство России "осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики", а также "осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности".