CNN: обвиняемый в убийстве Флойда экс-полицейский имеет право на крупную пенсию

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Бывший полицейский Миннеаполиса (штат Миннесота) Дерек Шовин, обвиняемый в убийстве второй степени афроамериканца Джорджа Флойда, даже в случае признания виновным имеет право получать пенсию, размер которой за 30 лет может превысить $1,5 млн. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN .

По ее данным, законы штата Миннесота позволяют 44-летнему Шовину выйти на пенсию в 50 лет. Этот человек вне зависимости от исхода суда вправе попросить назначить себе пенсионное обеспечение, частично оплачиваемое за счет налогоплательщиков. Этого не произойдет, если он добровольно откажется от пенсии и предпочтет получить сразу все средства, которые он до этого перечислял в пенсионный фонд.

Телекомпания подсчитала, что Шовин в случае выхода на заслуженный отдых в 55 лет с учетом различных надбавок может получать пенсию в размере $55 тыс. в год. Эта сумма с учетом еще ряда факторов может превысить 1,5 млн долларов в течение 30 лет.

Шовину были первоначально предъявлены обвинения в убийстве третьей степени, то есть непредумышленном убийстве, однако они были переквалифицированы на более серьезные. Под убийством второй степени в Миннесоте подразумевается непредумышленное убийство или умышленное убийство, совершенное без предварительного плана. Наказание за это может составить до 40 лет тюремного заключения.