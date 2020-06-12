Строительство гуманитарно-спортивного центра в Пскове обойдется в 4 млрд рублей

ПСКОВ, 12 июня. /ТАСС/. Власти Псковской области оценили в 4 млрд рублей проект по строительству гуманитарно-спортивного комплекса, в который будет входить интерактивный парк "Россия - моя история", а также реконструированный стадион "Электрон". Об этом сообщил в пятницу губернатор Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям.

Он пояснил, что в последнее время в адрес администрации региона поступает множество обращений от жителей Пскова, обеспокоенных будущим территории стадиона "Электрон", который сейчас находится в заброшенном состоянии и на месте которого ранее планировалось возвести жилые дома.

"Мы пресекли планы по застройке элитным жильем данного участка земли. Более того, администрация Псковской области приобрела этот участок земли в собственность для того, чтобы там никто ничего не построил. Пытаемся сейчас получить финансирование на реализацию крупного проекта: строительство гуманитарно-спортивного комплекса, в который будут входить спортивные сооружения, в том числе реконструированный стадион "Электрон", ряд новых спортивных объектов, музей "Россия - моя история" и гуманитарно-спортивный центр. Это очень финансово емкий проект. Он стоит более 4 млрд рублей", - сказал Ведерников.

Он также отметил, что реализовать проект быстро региону не получится. "Потому что значительные средства потрачены на борьбу с коронавирусом. Но на 2021 год мы будем подавать территорию стадиона "Электрон" в федеральные проекты и как минимум рассчитываем, что будет взведен музей "Россия - моя история" с благоустроенной территорией и будет возможность привести в порядок стадион "Электрон", - пояснил губернатор.

Ранее митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), который возглавляет Ассоциацию парков "Россия - моя история", сообщал, что до недавнего времени подобные проекты реализовывались лишь в городах с населением свыше 1 млн человек. Исторические парки "Россия - моя история" представляют собой масштабные экспозиционные мультимедийные комплексы. Такие площадки существуют уже в 17 городах. Псковская область в конце декабря 2018 года получила из резервного фонда президента РФ 250 млн рублей на создание в регионе интерактивного парка.