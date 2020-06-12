ВОЗ: нужен глобальный консенсус в отношении всеобщего доступа к вакцине от коронавируса

ЖЕНЕВА, 12 июня. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступает за всеобщий равный доступ к разрабатываемой сейчас вакцине от коронавируса. Однако для решения этой задачи необходим глобальный консенсус, заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

ВОЗ работает над тем, чтобы доступ к вакцине от коронавируса получили "все, кто в ней нуждается", сказал он. Для этого требуется "глобальный консенсус в отношении того, чтобы любая вакцина, которая будет создана или открыта, расценивалась как мировое общественное благо". Речь идет о "глобальном консенсусе, основанном на политической приверженности лидеров", пояснил глава ВОЗ.

"Многие лидеры", напомнил он, уже высказались в поддержку идеи расценивать вакцину от коронавируса в качестве "общественного блага". Однако нужно продолжать продвижение этой идеи, и "больше лидеров должны к этому присоединиться", считает Тедрос Аданом Гебрейесус. "Нам нужны подлинно глобальная политическая приверженность и глобальный консенсус. Мы продвигаем это. Задача пока не решена. Но мы надеемся, что мир достигнет согласия в том, чтобы вакцина, которую создадут, считалась глобальным общественным благом", - заключил генеральный директор ВОЗ.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания (COVID-19) была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. ВОЗ 11 марта признала ее пандемией.