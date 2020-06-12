Посольство РФ в Испании организовало виртуальный прием в честь Дня России

МАДРИД, 12 июня. /ТАСС/. Посольство РФ в Испании организовало виртуальный праздник по случаю Дня России. Как уточнили в пятницу корреспонденту ТАСС в диппредставительстве, это самый продолжительный и массовый прием в истории российского посольства.

Прием в режиме онлайн начался еще 8 июня и продолжается до сих пор. "Он открыт для посещения на сайте посольства", - поделились в диппредставительстве. Так, на официальной странице дипмиссии России в Испании можно перейти по ссылке, которая позволяет заглянуть внутрь посольства, а также в удаленном режиме "погулять по залам". Кроме того, при нажатии на определенные иконки можно ознакомиться с дополнительной информацией о российской символике, произведениях искусства, размещенных внутри, а также узнать об истории здания посольства.

При виртуальном посещении приема гостям также предлагается познакомиться с традиционными рецептами русской кухни на испанском языке, подготовленными шеф-поваром посольства Андреем Арбузовым. Среди прочего рассказывается о приготовлении голубцов, пельменей, ухи, борща или салата оливье. В ходе онлайн-посещения музыкального салона гости могут посмотреть подготовленный посольством видеоролик под гимн России.

"Наш прием уже набрал более 15 тыс. просмотров с 8 июня, - отметили в российском посольстве. - Этот проект получил восторженные отклики среди испанской общественности, были приглашены на этот прием все друзья посольства, но он доступен для любого желающего в любой точке мира, поскольку есть версия как на русском, так и на испанском языках".

"Получили теплое письмо из мэрии Мадрида с благодарностью от градоначальника, - подчеркнули в диппредставительстве. - Продолжают поступать письма от членов правительства Испании, представителей культурных и научных кругов с поздравлениями, в которых выражается благодарность за возможность разделить радость с российским народом, посетив посольство даже в условиях современных реалий".