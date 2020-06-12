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Пандемия коронавируса нового типа

ВОЗ не располагает информацией о передаче коронавируса через молоко матери

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове уточнила, что рекомендация организации на данный момент заключается в том, что матери, у которых выявлен коронавирус, могут продолжать грудное вскармливание

ЖЕНЕВА, 12 июня. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает информацией, что вызываемое коронавирусом инфекционное заболевание может передаваться ребенку через материнское молоко. Об этом сообщил в пятницу на брифинге эксперт ВОЗ Аншу Банержи.

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"На данный момент нам не удалось идентифицировать живой вирус в материнском молоке, - подчеркнул он. - Поэтому риск передачи коронавируса от матери ребенку не подтвержден".

Со своей стороны эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове уточнила, что рекомендация организации на данный момент заключается в том, что матери, у которых выявлен коронавирус, могут продолжать грудное вскармливание. "Это совершенно безопасно для ребенка", - сказала она.

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