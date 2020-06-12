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Пандемия коронавируса нового типа
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Глава ВОЗ заявил об отсутствии единства перед лицом пандемии коронавируса

Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность тем, что "мир разобщен"

ЖЕНЕВА, 12 июня. /ТАСС/. Мировое сообщество должно проявить солидарность в борьбе с пандемией коронавируса. В настоящее время в мире нет должного единства на этот счет, заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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"Мы обеспокоены тем, что мир разобщен", - сказал глава ВОЗ.

Он напомнил, что подобной пандемии планета не видела более ста лет, со времен вспышки гриппа в 1918 году. "Это очень опасный вирус, очень трудно бороться с вирусом такого типа в разобщенном мире. Мы должны это понять. Вот почему с самого начала [пандемии коронавируса] мы призываем к национальному единству и глобальной солидарности", - отметил гендиректор.

По его словам, победы над этой болезнью можно добиться только в условиях "единства и солидарности", а "в разобщенном мире это трудно будет сделать". "Этот вирус пользуется разобщением между нами", - сказал Тедрос Аданом Гебрейесус, добавив: "Лишь будучи едиными мы можем его победить".

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