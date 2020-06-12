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Пандемия коронавируса нового типа

Более 950 сотрудников ООН заразились коронавирусом

Всего в мире заразились около 7,5 млн человек

ООН, 12 июня. /ТАСС/. Более 950 случаев заболевания, вызываемого новым коронавирусом, зафиксировано среди сотрудников Организации Объединенных Наций. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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"В целом число случаев [заболевания] в ООН составляет 953", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

ООН с середины марта ограничила личное присутствие в здании штаб-квартиры первостепенным персоналом секретариата. Все заседания Совета Безопасности, Генассамблеи и ЭКОСОС уже почти три месяца проходят по видеосвязи. Действующий формат работы в ООН сохранится как минимум до конца июня.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 7,5 млн человек, более 420 тыс. умерли.

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