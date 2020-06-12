В Екатеринбурге появилось граффити с волонтерами, принимающими заявки на помощь в пандемию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Масштабное граффити высотой с девятиэтажный дом, на котором изображены волонтеры, появилось в Екатеринбурге ко Дню России. Об этом сообщила в пятницу ТАСС куратор проекта, депутат гордумы Анастасия Немец.

Немец рассказала, что арт-объект на торце дома №52 по улице Старых Большевиков изображает волонтеров, которые ловят письма от жителей, нуждающихся в помощи в пандемию коронавируса. Это граффити - часть серии стрит-арта "Герои нашего времени". Один из самолетиков-писем, которые ловят волонтеры, отправила семья с граффити из другой части города - эту работу планируется завершить завтра в Академическом районе Екатеринбурга. Работы связаны общей идеей.

Немец отметила, что проект подготовлен в благодарность людям, которые помогают другим справиться со сложившейся ситуацией с коронавирусом, а также приурочен к празднованию Дня России.

Ранее ТАСС сообщал, что в городе появилось граффити, посвященное медикам, борющимся с коронавирусом.