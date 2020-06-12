Президент Абхазии продлил ограничения на въезд в республику до 1 июля

СУХУМ, 12 июня. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания своим распоряжением продлил в пятницу ограничения на въезд в республику иностранных граждан и лиц без гражданства до 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба президента в пятницу.

"Ограничить до 1 июля 2020 года въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Абхазии, военнослужащих пограничного управления ФСБ России в Абхазии, объединенной российской военной базы, водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки и машинистов грузовых поездов", - говорится в распоряжении президента, переданном пресс-службой в ТАСС.

Поясняется, что те граждане, которые прибывают в Абхазию из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, должны в обязательном порядке самоизолироваться на 14 дней.

Кроме того, до 1 июля на территории Абхазии запрещено бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных местах размещения. Не разрешена и деятельность магазинов беспошлинной торговли на абхазо-российской государственной границе, а также деятельность детских садов.

Продуктовым, сельскохозяйственным и вещевым рынкам разрешено работать ежедневно, а не три дня в неделю, как ранее, при этом их администрации обязаны ежедневно осуществлять профилактическую дезинфекцию территорий объектов. Также ежедневной дезинфекции подлежит общественный транспорт в городах и районах республики.

По данным оперативного штаба по защите населения от коронавируса, с начала пандемии в Абхазии выявлено 37 случаев заражения коронавирусом, большинство из них - это курсанты военных вузов РФ, вернувшиеся на каникулы домой. В апреле умер один пациент 95 лет, в настоящее время в Гудаутском госпитале проходят лечение 9 человек, остальные выздоровели.