День России в Крыму и Севастополе завершился фейерверками

Кто мог бы быть автором музыки российского гимна и что же все-таки означают цвета нашего флага

Ликбез к празднику, которому мы обязаны длинными июньскими выходными Кто мог бы быть автором музыки российского гимна и что же все-таки означают цвета нашего флага

В региональном центре Крыма Симферополе традиционный праздничный концерт ко Дню России прошел в этом году не на центральной площади города, а в эфире местного государственного телеканала. "В этом году в условиях режима повышенной готовности Министерство культуры Республики Крым совместно с телерадиокомпанией "Крым" подготовили и провели торжественный концерт, приуроченный к этому главному государственному празднику. В нем приняли участие творческие коллективы региона", - сообщили ТАСС в пресс-службе минкультуры республики.

В 22:00 (время совпадает с московским) праздник завершился красочным фейерверком, запущенным с территории историко-археологического музея-заповедника "Неаполь Скифский" в городской черте Симферополя. В это же время фейерверк начался в Севастополе. Здесь его дали из центра города - с территории главного городского холма, и жители северных районов города могли наблюдать не только красочные узоры в небе, но и их отражение в водах Севастопольской бухты.

Поздравления с праздником

В течение дня поздравления с праздником для крымчан и севастопольцев приходили из-за пределов полуострова и даже из-за рубежа, в том числе от Международной ассоциации друзей Крыма. Председатель координационного совета ассоциации Ян Чарногурский передал поздравление от друзей Крыма из более чем 30 стран.

"Мы уверены, что этот праздник особенно важен не только для граждан России, жителей Крыма, российских соотечественников, проживающих за рубежом, но и для тех, чьи сердца навечно связаны с великим государством - Россией. Именно Россия вносит неоценимый вклад в стабильность мирового порядка на протяжении уже многих веков, являясь примерным защитником справедливости и безопасности народов мира, источником великой культуры и носителем уникального цивилизационного кода, основанного на развитии и укреплении дружбы между народами", - говорится в тексте поздравления, который имеется в распоряжении ТАСС.

Севастопольцев с праздником поздравил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, который принял участие в торжественных мероприятиях в Севастополе. "Я хотел бы от себя лично, от лица всех членов Совета Федерации, палаты регионов, поздравить всех с праздником - с Днем России, с юбилейным днем. 30 лет - это, конечно, по историческим меркам такой срок небольшой, но за эти 30 лет наша страна Россия выдержала немало испытаний. И многие испытания, которые нам всем пришлось пройти, мы выдержали как раз благодаря единству нашего народа", - сказал он, общаясь с волонтерами штаба "Мы - вместе".

День России - национальный праздник Российской Федерации. Установлен указом президента РФ от 2 июня 1994 года. В соответствии с Трудовым кодексом РФ является нерабочим праздничным днем.

День России отмечается 12 июня - в этот день в 1990 году была подписана Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.