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Пандемия коронавируса нового типа
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Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве выросло до 3 231

За последние сутки умерло еще 44 человека

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Общее число умерших больных с коронавирусом в Москве выросло на 44 и достигло 3 231. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 44 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Там напомнили, что в случае появления любых симптомов ОРВИ следует оставаться дома и вызвать врача, не стоит заниматься самолечением.

За последние сутки в Москве было выявлено 1 714 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 202 935 случаев заражения.

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