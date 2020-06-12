Вандалы в Ливерпуле замазали краской название улицы, усмотрев ее связь с расизмом

ЛОНДОН, 12 июня. /ТАСС/. Вандалы замазали черной краской таблички улицы Пени-Лейн в Ливерпуле, получившей известность благодаря песне The Beatles, заподозрив, что она названа в честь работорговца. Об этом сообщила в пятницу газета Evening Standard.

Помимо порчи самих табличек, на кирпичной кладке поверх них неизвестные злоумышленники написали слово "расист". Однако мэр Ливерпуля Джо Андерсон заявил, что улица не была названа в честь работорговца Джеймса Пенни, как то могли подумать вандалы, а происхождение ее названия идет от пункта оплаты проезда, который очень давно был на этом месте.

Он также добавил, что, несмотря на соответствующие призывы, не намерен переименовывать эту улицу, поблизости от которой жил Джон Леннон. Вместе с Полом Маккартни они воспели ее в одноименной композиции 1967 года.

Порча табличек произошла по следам протестов против расовой дискриминации под лозунгом Black Lives Matter в британских городах 6-7 июня, которые собрали более 100 тыс. человек. По информации МВД королевства, пострадали 49 лондонских полицейских. Участники акций требовали призвать к ответственности виновных в смерти афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после задержания стражами порядка в Миннеаполисе (штат Миннесота).

На этом фоне набрало силу движение за снос в Великобритании ряда памятников, прежде всего на том основании, что деятели, в честь которых они были возведены, были причастны к работорговле. В списке скульптурных изображений, к которым у инициативных групп возникли претензии, числятся около 60 памятников, в том числе премьер-министрам XIX века и государственным деятелям Роберту Пилю (1788-1850) и Уильяму Гладстону (1868-1874), путешественнику и первооткрывателю Джеймсу Куку (1728-1779), мореплавателю и вице-адмиралу, одному из участников разгрома испанского флота (Непобедимой армады) Фрэнсису Дрейку (1540-1596), командующему британским флотом и вице-адмиралу Горацио Нельсону (1758-1805).

Манифестанты в Бристоле уже сорвали с постамента и сбросили в реку статую английского торговца и филантропа Эдварда Колстона (1636-1721), которая была установлена в 1895 году. 10 июня в Лондоне был демонтирован памятник шотландскому торговцу и судовладельцу Роберту Миллигану (1746-1809), находившийся у Музея лондонских доков.