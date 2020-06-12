Звезды российской эстрады спели для волонтеров на Красной площади в День России

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Лев Лещенко, Игорь Крутой, Лариса Долина, Николай Басков, Григорий Лепс, Тамара Гвердцители и другие отечественные исполнители в пятницу приняли участие в праздничном шоу "Мы вместе!" в честь Дня России. Зрителями концерта на Красной площади стали московские волонтеры, телетрансляцию праздника вел канал "Россия-1".

Запрет на массовые мероприятия, введенный из-за пандемии коронавируса, не позволил собрать на Красной площади 12 июня 30 тыс. человек, как это было в прошлые годы. Всего пару сотен зрительных мест расположили с соблюдением социальной дистанции, гости пришли в защитных масках. Приглашенные волонтеры и участники концерта прошли тест на коронавирус.

"Эта весна стала звездным часом для волонтерского движения России. Волонтеры, лучшая часть нашего гражданского общества, возникшая буквально за несколько лет, спасибо!", - обратился к зрителям на площади и у телеэкранов ведущий вечера Дмитрий Губерниев. "В эти дни фармацевтический бизнес передавал больницам лекарства, рестораны снабжали медиков горячим питанием, таксисты бесплатно развозили врачей, а студенты-медики мужественно шли на работу в опасную "красную зону", - добавила его коллега Мария Ситтель.

Организаторы и Николай Басков посвятили волонтерам "Русский вальс" Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. Ведущие и участники концерта говорили о подвиге врачей, ежедневно с риском для собственного здоровья помогающих больным, о российских военных медиках, оказавших помощь Италии, о семье, поддержка которой была так важна в это непростое время, и тех, кто творчески подошел к карантину. "В интернете запустили флешмоб "Изоизоляция", который прославился на весь мир. Наши люди из подручных материалов воссоздавали шедевры классической живописи и скульптуры. И всем стало ясно: наше народное творчество - самое креативное", - подчеркнул Губерниев.

Зрители подпевали во время исполнения песни "Подмосковные вечера" Ильдару Абдразакову и "Трава у дома" группе "Земляне", стоя спели вместе со Львом Лещенко легендарную "Надежду". Во время концерта Игорь Николаев вспомнил о своей малой родине - острове Сахалин, а Полине Гагариной за роялем аккомпанировал сын Андрей.

Николай Басков, Валерий Сюткин, Денис Майданов, Сергей Лазарев, Полина Гагарина и Александр Маршал представили новую песню - "Спасибо докторам". С праздником россиян поздравили Олег Газманов, Валерия, Григорий Лепс, Лариса Долина, группа "Любэ", Пелагея, Тамара Гвердцители, Александр Розенбаум, Диана Арбенина, Леонид Агутин, композитор Игорь Крутой, пианисты Иван Бессонов и Елисей Мысин. По традиции в финале вечера прозвучал гимн России.