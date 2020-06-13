Онлайн-концертами и лекциями отметили День России в Великобритании

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Концерты классической музыки и другие торжественные мероприятия прошли в Великобритании в День России. Исполнители из РФ, Соединенного Королевства, Украины и Швейцарии выступили в посольстве России и представительстве Россотрудничества в Лондоне.

Из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19), концерты проходили при минимальном количестве зрителей, однако транслировалисьна YouTube в прямом эфире. Профессиональные музыканты исполнили произведения Петра Чайковского, Михаила Глинки, Сергея Рахманинова, Николая Римского-Корсакова, Иоганна Себастьяна Баха, Винченцо Беллини, Уильяма Уолтона и Фрэнка Бриджа. В программу концерта "Русские шедевры", организованного Россотрудничеством, вошли также песни военных лет и музыка из советских кинофильмов. На концерте "Из России с любовью", состоявшемся в посольстве РФ, среди прочих прозвучало выступление известной певицы-сопрано Марии Веретениной.

По случаю Дня России состоялась онлайн-лекция о визите русского императора Петра I (1672-1721) в Лондон в 1698 году, была проведена видеоконференция "Молодежная дипломатия как залог будущего нашей планеты", организованная Молодежным координационным советом Великобритании и Северной Ирландии. Были организованы приуроченные к празднику онлайн-акции для соотечественников и их детей.

Сами сотрудники посольства также присоединились к международной акции, в ходе которой российские дипломаты из разных стран мира хором исполняли гимн РФ.

"В этот день каждый из нас чувствует себя частицей великой державы, родной страны, которую мы любим и которой гордимся. Этот праздник - символ общей судьбы народов России, которые веками умели жить в мире и согласии. Нам надо бережно хранить великое наследие, помнить об уроках прошлого, противостоять современным вызовам", - заявил в обращении к соотечественникам посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин. Дипломат выразил сожаление, что пандемия помешала полноценному проведения торжеств, однако подчеркнул, что Россия начинает выходить из периода испытаний и продолжает поступательное развитие.

В пятницу утром поздравления российскому народу по случаю праздника передала королева Великобритании Елизавета II. "Я с большим удовольствием направляю самые теплые поздравления по случаю вашего национального праздника, а также наилучшие пожелания народу России в это трудное время", - приводит слова королевы в пятницу британское посольство в РФ в своем Telegram-канале. "Мы присоединяемся к поздравлениям", - добавили в британском диппредставительстве.