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На всей территории Чечни возобновили коллективные пятничные молитвы

Жители региона должны посещать мечети при условии строгого соблюдения мер безопасности

ГРОЗНЫЙ, 12 июня. /ТАСС/. Проведение коллективных пятничных молитв возобновилось в Чеченской Республике (ЧР) с 12 июня. Об этом в пятницу сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"На всей территории ЧР с сегодняшнего дня возобновляется пятничная молитва. Закрытые в период пандемии мечети готовы принять прихожан при условии строгого соблюдения мер защиты от коронавируса", - написал он на своей странице в сети "ВКонтакте".

Ранее мечети региона были закрыты для предотвращения распространения коронавируса. Республика постепенно выходит из ограничений, связанных с пандемией. 5 июня в 17 крупных мечетях региона впервые с момента введения ограничений были проведены коллективные молитвы.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечня
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