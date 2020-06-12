На всей территории Чечни возобновили коллективные пятничные молитвы

ГРОЗНЫЙ, 12 июня. /ТАСС/. Проведение коллективных пятничных молитв возобновилось в Чеченской Республике (ЧР) с 12 июня. Об этом в пятницу сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"На всей территории ЧР с сегодняшнего дня возобновляется пятничная молитва. Закрытые в период пандемии мечети готовы принять прихожан при условии строгого соблюдения мер защиты от коронавируса", - написал он на своей странице в сети "ВКонтакте".

Ранее мечети региона были закрыты для предотвращения распространения коронавируса. Республика постепенно выходит из ограничений, связанных с пандемией. 5 июня в 17 крупных мечетях региона впервые с момента введения ограничений были проведены коллективные молитвы.