В Гидрометцентре рассказали, когда в центр европейской части России вернется жара

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Температурный фон выше нормы установится в центре Европейской части России со вторника, 16 июня. В Москве, в частности, жара будет достигать 30 и выше градусов с этого дня, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Со вторника возвращается жара. Опять двадцать пять, можно сказать <...> Это касается центра европейской части России. Температура выше нормы на 4 градуса ожидается в западной половине европейской части России, а примерно на 2 градуса выше нормы - в восточной части", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в столице, в частности, температурный фон со вторника будет в диапазоне 25-30 градусов тепла.

По данным Гидрометцентра, в Москве в субботу ожидается 18-20 градусов тепла, в воскресенье - 20-22 градуса тепла, в понедельник - 23-25 градусов тепла, во вторник - 26-31 градус тепла, в среду и четверг - 25-30 градусов тепла.

Ранее Вильфанд сообщил, что москвичей ожидают аномально холодные выходные. Температурный фон будет на 1-2 градуса ниже нормы.