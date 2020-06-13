Михаил Ефремов не будет просить о помощи для смягчения наказания за устроенное им ДТП

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП на Смоленской площади, заявил в видеообращении, что не будет пытаться избежать ответственности за произошедшее. Запись опубликована на YouTube-канале "Гражданин поэт".

"Конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей, да и от всех тех, кто мне верил. Вообще непростительно садиться по пьянке за руль, когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое в его семье. Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду", - заявил Ефремов.